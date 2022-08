Le programme? Ouverture des festivités le vendredi 19 août à 19 heures avec un blind test (équipe de six personnes, quatre euros par participant. Inscription obligatoire à blind-test@gayolle.net).

Le samedi, place à la traditionnelle brocante de 8 heures à 16 heures (inscription auprès de Sophie Cardon au 0479/60.49.54). En parallèle, une marche sera aussi organisée avec deux parcours de cinq et 10 kilomètres, à partir de 8 heures (trois euros l’inscription, une boisson offerte). À 12h30, la Gayolle propose sa quête aux 100 bières. Le thème de cette année est "en quête de bulles" et l’inscription est obligatoire sur l’adresse mail quete100bieres@gayolle.net

La soirée des Gayolleux aura lieu à partir de 20 heures (la carte des 100 bières est disponible tout le week-end, excepté le samedi soir où elle est plus réduite). Le dimanche 21, les marcheurs pourront encore arpenter les deux parcours proposés de 8 heures à 12 heures avant une balade à vélo familiale, à 9 heures. Les animations seront assurées par une fanfare apéritive à 12 heures, en même temps qu’un repas cochonnaille et barbecue (20 et 16 euros, inscription au 0497/14.83.79), mais aussi par Guillaume Jacobs pour les enfants (à 14h30) ainsi que par les ZamuZettes et Red Castle à 15h30.