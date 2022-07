La ducasse d'Arc-Wattripont étoffe son programme

Un jogging en soirée

Les enfants pourront profiter d’une course à pied sur 100, 200, 400, 800 et 1200 mètres. Un peu plus tard, c’est un superbe parcours campagnard qui sera proposé aux plus grands sur une distance de six kilomètres (inscription: 3 €). De nombreux lots, coupes et médailles iront aux différents lauréats.

Après le sport en ouverture de cette nouvelle version de la ducasse, il sera question le lendemain de jeux de casino.

Tournoi de poker

La journée de samedi sera marquée par son ambiance de casino et d’un grand tournoi de poker. Avec 50000 jetons et 20 minutes de blind, ce tournoi à structure lente est un rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés de la discipline. Le tournoi débutera à 13h.

Marche et brocante

De nombreux randonneurs viendront découvrir les superbes atouts du village à l’occasion de la marche familiale et canine, dimanche 14 août, dès 8h.

Quatrième et dernier volet de la ducasse, la grande brocante se tiendra dans le centre du village, lundi 15 août dès 7h. Un barbecue, un petit concert avec Pauline, une représentation de la Royale Fanfare les Bons Amis d’Arc-Wattripont à 16h et la présence d’Isidorcé sur le coup de 18h viendront clôturer cette édition.

La ducasse d’Arc-Wattripont le vendredi 12 août (course à pied enfants et adultes dès 19h), le samedi 13 août (tournoi de Poker dès 13h), le dimanche 14 août (marche familiale et canine de 8h à 14h) et le lundi 15 août (brocante, barbecue et animations musicales).

Infos: 0496 51 55 72 (jogging) – 0495 64 20 38 (Poker et marche) – 0474 01 46 74 et 0479 60 85 14 (brocante). Réservations: roosenpatrick@hotmail.fr.