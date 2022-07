Les plaines de jeux s’adaptent à la canicule

Jeux d’eau et glaces au goûter

Coralie travaille en binôme avec la Frasnoise Roseline Devos, qui assure l’intendance des plaines depuis plus de vingt-cinq ans: " Elle a une énorme expérience. Nous fonctionnons très bien à deux, à notre rythme. " L’annonce de "grosses" chaleurs n’a pas freiné l’enthousiasme des familles qui envoient, en toute confiance, leur progéniture participer aux initiations sportives, à la découverte de la nature, aux jeux coopératifs, aux activités ludiques, culturelles… ou autres (comme le bricolage), proposés dans et autour de l’ancienne école libre. " Non! Si on a quelques inscriptions en moins cette semaine, c’est seulement à cause des camps scouts et patronnés, ou parce que les personnes partent en vacances ", précise la responsable. D’autant que tout est prévu pour que les choses se passent sans encombre, même les jours de canicule: " Nous avons la chance d’être dans un endroit sécurisé, un parc avec beaucoup d’arbres qui offrent des zones ombragées. Les plus jeunes devaient aller aujourd’hui à la plaine de jeux du Domaine de Bourgogne, mais on a préféré éviter de les faire sortir pour éviter les insolations. On privilégie plutôt les activités du style jeux d’eau, “ventre qui glisse” ou, en déplacement, la piscine avec parfois comme à Tournai des toboggans extérieurs. Nous plaçons des bouteilles d’eau au congélateur la veille des sorties pour que ça reste bien frais. Dans l’atelier cuisine, on prépare des salades de fruits. Et comme goûter, on propose des glaces afin de rafraîchir les enfants. Ceux-ci boivent bien sûr dès qu’ils en ont envie . On a aussi demandé aux parents de glisser une gourde dans leur sac pour qu’ils aient de l’eau en permanence,, en plus de celle de la plaine, ce qui évite ainsi les allers-retours avec les gobelets. Et nous faisons de fréquentes pauses pendant les activités."

D’animée à… animatrice

Les participant(e)s viennent également avec leurs propres chapeaux et casquettes, ainsi que leur crème solaire: " Mais nous en avons aussi ici en réserve, au cas où… " Pour les plus jeunes, qui profitent encore d’une sieste l’après-midi dans une ancienne classe en retrait, où il fait bien chaud, les petits lits sont parfois transportés dans le parc, et installés à l’ombre, sur l’herbe: " Cer tains dorment, d’autres se reposent simplement un peu.".Pour les sorties extérieures, la Commune met un bus à la disposition du centre de vacances, qui peut se rendre dans les deux halls sportifs, mais aussi à la piste d’athlétisme d’Anvaing.

Le staff compte, outre une institutrice maternelle, un moniteur sportif.

Ce vendredi, les grands prendront part à une randonnée VTT, avec un arrêt barbecue au gîte de Grandrieu. Il y a en tout six groupes d’âge: les Aristochats (3-4 ans), les Schtroumpfs (5-6 ans), les Snoopys (7-8 ans), les Spirous (9-10 ans), les Tuniques Bleues (11-12 ans) et les Maxi’s (de 13 à 15 ans). "Spontanément, les plus grands donnent un coup de main, le midi, aux moniteurs brevetés et aux aides-moniteurs. Une Maxi, Noémie, qui va avoir seize ans, a déjà demandé à rejoindre l’équipe d’animateurs l’an prochain. C’est chouette! Cela fait plaisir de constat er que les participant(e)s apprécient leur plaine de jeux", conclut Coralie.