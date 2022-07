Wallonie picarde: pourquoi la durée d’un conseil communal diffère-t-elle autant d’une entité à l’autre?

Pas d’accord entre partis

" Pour moi, un conseil com munal ne devrait pas durer plus de deux heures et demie. Pour dire d’être proactif et de garder une qualité dans les échanges", estime la bourgmestre Carine De Saint-Martin, à qui nous demandions si la longueur des débats frasnois (de quatre à cinq heures, voire plus!) était toujours justifiée. "Mais nous avons dans l’opposition quatre composantes qui revendiquent chacune de prendre la parole, ce qui prend forcément plus de temps que si elles n’étaient qu’une ou deux. Il y a des redites dans leurs interventions, dans la mesure où ces unités ne se concertent pas entre elles. Et certains s’écartent trop facilement des sujets abordés. En plus, chez nous, il n’y a pas d’accord avec la minorité pour qu’un temps de parole limité soit stipulé dans le règlement d’ordre intérieur (ROI) . Ils estiment que ce serait un déni de démocratie , poursuit celle qui a repris la présidence de l’assemblée. E nfi n, il y a cette nouvelle manie d’ajouter sans cesse des points supplémentaires, dont certains ont déjà été examinés, à l’ordre du jour du conseil communal. Sur trois ou qua tre mois, les mêmes dossiers, comme la ZACC, sont revenus plusieurs fois sur le tapis."

La bourgmestre MR aimerait pouvoir limiter la prise de parole, " qu’elle soit plus importante pour tout ce qui est budgétaire – mais avec une vingtaine de minutes on sait déjà dire beaucoup de choses – et de cinq minutes pour les points classiques. Aujourd’hui, on a des conseillers qui parlent pendant 40 minutes par point! Quand tu les coupes, ils invoquent à nouveau le déni de démocratie. À la base, je ne suis pas dans ce créneau-là parce que j’estime que tout le monde a le droit de s’exprimer. D’autres collègues bourgmestres me disent que je suis trop gentille, que je dois être plus autoritaire. Personnellement, je ne sais plus quoi faire… "

«Faire quelque chose»

Des membres de l’opposition reprochent à la majorité absolue de ne pas réunir le conseil communal plus souvent, afin d’alléger l’ordre du jour: " On a déjà eu six séances cette année , et il y en aura encore une cet été. Je ne pense pas que le problème vienne de là. Mais le nombre de points supplémentaires ajoutés par des conseillers a explosé, comme celui des questions orales. Ces dernières ne prennent pas trop de temps puisqu’il n’y a pas de débat derrière, et que ça ne part pas en cacahuète. Je n’ai donc pas trop envie d’y toucher parce qu’elles ont généralement de l’intérêt. Mais force est de constater qu’à Frasnes-lez-Anvaing, c’est presque l’opposition qui fait l’ordre du jour du conseil communal", commente la bourgmestre. Pour pouvoir limiter le nombre de points supplémentaires, comme cela se pratique ailleurs, il faudrait également un accord entre les diverses couleurs politiques et une inscription au R0I. Pourtant, Carine De Saint-Martin concède qu’elle va être obligée de faire quelque chose à un moment donné: " Cela ne peut pas continuer comme ça, parce que le risque, à terme, c’est que plus personne ne voudra participer au conseil communal, qui ressemble plus à une guéguerre de bac à sable. Ce n’est pas normal qu’à Ath ou à Tournai, ils fassent des conseils communaux en une ou deux heures et qu’à Frasnes, ça dure systématiquement quatre heures ."