Un délicieux mystère au château d'Anvaing

Tant du côté de l’équipe du Centre culturel du Pays des Collines que des Passeurs de rêve (de Nadia Vermeulen et Yves Coumans) ou des soixante comédiens amateurs issus de compagnies locales et des autres artistes qui ont pris part au projet, mais aussi du public, dont les retours sont dithyrambiques, tout le monde est aux anges: Le mystère de la Dame Blanche , ce spectacle qui fait plutôt la part belle aux fantômes, est un énorme succès qui met en valeur, de la plus belle des manières, la richesse des talents régionaux. " Très vite, les deux représentations ont affiché complet, plus rapidement encore que lors des précédentes soirées du Théâtre au Château. Grâce au cadre bien sûr, à la thématique et peut-être aussi à la frustration engendrée par deux années de Covid , nous dit Coline Devos, chargée de communication au CCPC. Et dans la semaine qui a précédé le spectacle, nous avons été assaillis de coups de fil de personnes qui voulaient encore réserver des places. " Pour le confort du public et des acteurs, la jauge maximale avait été fixée à 300 personnes par soirée pour un parcours déambulatoire comptant six haltes présentant chaque fois une saynète différente. Avant (et après) le spectacle, les Ménétriers assuraient l’ambiance musicale. À l’entrée, les spectateurs réunis par groupe de cinquante devaient d’abord passer sous un superbe portique, " bien dans le thème ", réalisé par la section ferronnerie de l’Institut d’enseignement spécialisé de Frasnes-lez-Buissenal, puis accompagnés par leur guide "fantôme" du soir, allaient assister, dans une totale alchimie, à six tableaux différents sur le thème de l’emblématique Dame Blanche d’Anvaing.