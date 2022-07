Saint-Sauveur : "Il n'y a pas plus de problème d'odeurs qu'ailleurs"

Une activité autorisée

On y voit, dit-il un mont " de végétaux provenant de toutes les entreprises de jardinage de la région en vue d’être compostés, produit on ne peut plus naturel et sans odeur d’épuration. Ce que nous pouvons affirmer c’est qu’il y a eu courant mai, effectivement, un stockage temporaire de boues d’épuration pour utilisation sur nos terres agricoles et ce, en toute légalité.

Ces boues d’épuration sont un produit reconnu par la Région wallonne comme fertilisant destiné à être épandu sur nos terres. Elles proviennent, devons-nous le rappeler, de stations d’épuration qui recueillent tous les effluents des habitations. Ces derniers sont épurés et traités afin d’être valorisés en agriculture. Nous sommes en zone agricole et il est autorisé de valoriser ce genre de produit comme engrais.

Ce stockage est terminé et il a été effectué selon les règles imposées par le gestionnaire. Une de ces règles est le stockage à plus de 200 mètres des habitations. Ce qui était le cas ici. Ces produits sont gérés par des entités reconnues par la Région wallonne et soumis à des règles strictes ."

«Pas de preuve irréfutable»

"À aucun moment il n’est apporté une preuve irréfutable que ces odeurs proviennent de notre exploitation. Si courant mai des odeurs étaient perceptibles, pourquoi les gens qui se plaignent de ces odeurs ne sont pas venus nous le signaler?

[…] " Une autre chose essentielle que nous voulons souligner, et c’est probablement la plus importante, est qu’à aucun moment vous n’avez pu vérifier d’où provenaient ces odeurs. Avez-vous vérifié le sens des vents? Savez-vous qu’à quelques centaines de mètres de l’endroit d’où vous avez pris votre photo, il a été retrouvé des cadavres de bovins laissés à l’abandon dans une prairie, avez-vous vérifié sur les terrains entre nous et les voisins incommodés la présence d’autres produits à odeurs fortes…?

Aucune personne, ni nos voisins, ni vous, ni la police, ni la bourgmestre…. n’est venue constater en per sonne sur notre exploitation, l’émanation d’odeurs "pestilentielles. "

«De nombreuses jalousies dans l’entité»

" C’est la première fois qu’agri.com valorise ce produit. Agri.com n’a pas besoin de permis pour valoriser des boues d’épuration. Vous semblez annoncer qu’il y a des problèmes d’odeurs à Saint Sauveur? Depuis quand et surtout pourquoi plus qu’ailleurs? Si c’était vraiment le cas, ce dont je doute, en serions-nous obligatoirement responsables?

Il n’y a jamais eu à Saint Sauveur plus de problème d’odeurs qu’ailleurs. Étiez-vous certains que les odeurs venaient de notre exploitation? Je pense que vous devriez contacter les entreprises qui gèrent l’ensemble des stations d’épuration de la région et qui fournissent aux agriculteurs des produits destinés à être valorisés en agriculture.

Depuis la parution de cet article, certaines personnes m’ont désigné comme pollueur, alors que tout ce qui a été fait l’a été en accord avec les règles.

[…] Depuis dix ans nos activités se sont développées. Cela a entraîné de nombreuses jalousies dans l’entité".

Dont acte.