Du social après le tourisme dans l’ancienne gare de Frasnes, avant un retour à sa vocation première?

L’ancienne gare accueille aujourd’hui les services du CPAS de Frasnes-lez-Anvaing ©Eda

La Maison du sucre a souffert de la fermeture de la Sucrerie de Frasnes, en janvier 2004. ©EDA

La Maison du Sucre avait bénéficié de subsides de la Région wallonne. ©Eda

Retrouver un peu sa vocation d’origine

Alors, lors d’un Collège de 2013, l’échevin propose que le CPAS, transbahuté un peu partout (notamment dans l’ancien Battard, dont le toit menaçait de s’effondrer, dit-il, sur le personnel), intègre l’ancienne gare: " Je l’assume totalement. On a dû rembourser 140000 euros de subsides reçus du Commissariat général au Tourisme, ce qui n’est rien à côté de ce que nous aurait coûté la location d’un autre bâtiment." Mais alors qu’on veut lui confier notre sentiment d’avoir un peu assisté à un gâchis, l’Anvinois évoque une perspective qui apparaît plutôt réjouissante: " Ce bâtiment a un charme terrible. Pour nous, il a été optimal pendant de nombreuses années. mais depuis au moins un an, c’est devenu trop petit. Le personnel administratif et social du CPAS s’est fort étoffé. En outre, la salle de consultation des services sociaux fuit… C’est irrésoluble! Il y a, en plus des soucis d’isolation et du chauffage énergivore, un problème de promiscuité. Les deux conteneurs ne constituent qu’une solution provisoire." Après avoir récemment rencontré les syndicats, le CPAS de Frasnes envisage donc désormais de quitter la gare, " d’autant qu’il y a un fabuleux projet avec le futur RAVeL. J’y crois à fond. Cela va changer la donne. Quand ce sera ouvert, cet endroit, mais cela n’engage pour l’instant que moi, doit être une halte buvette, un endroit où on louera des vélos électriques, genre Vélib’qu’on pourrait déposer à Leuze, et offrant des infos touristiques… Il faut qu’à ce moment-là, nous ayons débarrassé le plancher! "

Liée à l’industrialisation

La gare de Frasnes vue depuis les quais. ©Com

Avec La Saga des gares , un groupe de passionnés du rail qui a récolté énormément d’informations et publié plusieurs ouvrages sur les gares du Hainaut, notre confrère Éric Cornu s’est penché sur l’histoire de l’ancienne station frasnoise,: " La première gare est arrivée le 1er septembre 1861, en même temps que le rail, des œuvres de la Compagnie privée du Hainaut-Flandre à l’origine de la ligne 86 entre le Borinage et la Flandre. Elle équipera tout de suite sa ligne de petites infrastructures, provisoires, que l’État va remplacer, dès la reprise de la gestion en 1878, par des bâtiments "standard " du style dessiné en 1880. Une bâtisse avec un corps central à étage, deux ailes dont un à toit plat ." La ligne 86 est alors celle du charbon, de ces convois de mineurs venus des Flandres pour travailler dans les mines boraines: " Leur fermeture entraînera une chute importante dans le trafic voyageurs. La ligne survivra jusqu’en… 2005 grâce au raccordement de la Société Rosier pour qui le chemin de fer a, finalement toujours été un palliatif du transport de ses phosphates par la route . Le service des voyageurs subira un premier coup d’arrêt en 1984 lors de la mise en application du Plan IC-IR. Les rames, organisées en relation "bihoraire", seront souvent désertées, les points d’arrêt en amont et en aval de la gare étant fermés par le même plan de restructuration… La SNCB décidera, de cette mort annoncée le 29 mai 1988, pour la section entre Leuze et Renaix ."

Le trafic voyageurs a perduré jusqu’en mai 1988 à Frasnes-lez-Buissenal. Le panneau indiquait le nom de l’entité fusionnée. ©Com