Anvaing: la Dame blanche n’a pas fini de nous intriguer

C’est avec la volonté de revivre un tel moment théâtral que le Centre culturel du Pays des Collines, la Compagnie "Passeurs de Rêves" et l’Administration communale de Frasnes-lez-Anvaing proposent une nouvelle création déambulatoire intitulée "Les Mystères de la Dame blanche", les vendredi 1eret samedi 2 juillet au Château d’Anvaing.

«Les Mystères de la Dame blanche»

Il y a un peu moins de mille ans, disparaissait l’épouse du seigneur Raoul d’Anvaing. Le seigneur mourut peu après, assassiné en Terre Sainte par son propre écuyer. Il est dit que le fantôme de sa dame se vengea aussitôt et noya le meurtrier une nuit de pleine lune. Au fil du temps, son fantôme, vêtu de blanc et portant un diadème aux armoiries des seigneurs d’Anvaing fit plusieurs apparitions près des douves du château et dans le parc.

Pourquoi, sa vengeance accomplie, la dame blanche, revient-elle, encore et encore? Se souvient-elle de son nom? Qu’a-t-elle à nous dire? Quels sont ses secrets? Au château d’Anvaing, le public est convié au congrès de l’Outremonde, qui se tient tous les 500 ans. Esprits frappeurs, spectres, ectoplasmes, fantômes, disparus et revenants vont tenter d’expliquer ces mystères…

Soixante comédiens

16 ans après "La légende de la Dame blanche", une nouvelle création théâtrale autour de la Dame blanche a vu le jour sous la plume d’Yves Coumans de la "Cie des Passeurs de Rêves" qui assure également la scénographie. Du côté des comédiens, ils seront 60 à fouler la scène pour donner vie à ce nouveau spectacle.

Destiné à tous les publics, le spectacle revisite la légende de la Dame blanche sous un angle assez particulier. Au-delà de la légende en elle-même, les spectateurs se promèneront le long de la frontière entre les morts et les vivants, les disparus et les revenants, les fantômes qui nous hantent et ceux qui nous accompagnent…

La composition musicale du spectacle a été écrite par David Drossart et sera jouée en direct par quatre musiciens professionnels. Les Ménétriers seront également présents pour assurer l’ambiance musicale médiévale.

Les vendredi 1eret samedi 2 juillet au Château d’Anvaing (Drève du Château – Parking: Drève du Caillois à Anvaing). Ouverture des portes: 19h – Spectacle: 21h. Prix: 12 €/Étudiants: 10 €/Gratuit pour les moins de 6 ans – Réservation obligatoire. Bar et foodtruck sur place. Accès PMR 069/343300 ou coline@culturecollines.com