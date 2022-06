«Tous les projets ne seront pas réalisés!»

Faire des choix, mettre des priorités

Tous ceux qui connaissent la passion de Michel Delitte (HC) pour la petite reine ne doutaient pas qu’il serait favorable au PiWACY. Michel Devos (PS) signale que les bandes de couleur ocre sont plus rassurantes que le système mis en place à ce jour. Sur le PIC-PIMACI 2022-2024, " les dépenses sont colossales p ar rapport aux subsides à recevoir de +/- 1,1 million d’euros, commente M. Delitte. Ne faut-il pas faire des choix intelligents et non présenter une série de travaux non réalisables financièrementpour la fin 2024? "

Pour Michel Devos, " l e programme élaboré par les services techniques communaux est à la fois ambitieux et diversifié. Parmi ces 22 projets, six sont programmés en 2023 et les autres en 2024. Or, 2024 est une année d’élections communales et habituellement la Région wallonne décrète, à partir de début juillet, une période d’affaires prudentes où le conseil communal ne pourra plus prendre des décisions sur de nouveaux projets. Ce qui nous faire craindre que le programme proposé ne soit ni réaliste, ni réalisable d’ici la fin des programmes de subventions (31 décembre 2024) . Ne faudrait-il pas prévoir plus de projets sur 2023 et moins sur 2024?" De plus, poursuit le chef de file du PS, " pour le PIC, la subvention allouée est de 878000 € alors que le tableau de synthèse des projets reprend un montant de subsides de 1722000 €. Il faudra faire des choix et prioriser certains projets, dont la construction de locaux, vestiaires, douches, sanitaires et réfectoire. Elle constitue la priorité des priorités des investissements à concrétiser avant la fin de la législature ."

Jacques Dupire souligne le mérite du personnel qui a travaillé sur ce programme, " Mais clairement, il y a une telle complexité, qui fait perdre un temps énorme et qui risque de faire capoter des projets pour la Commune. Et c’est malheureux ." Mais belle unanimité!