Réunions d'information à Frasnes et Celles pour le remplacement de la future ligne HT 150 kV souterraine

Pour Elia, le gestionnaire de réseau, cette liaison ne peut donc pas être simplement démontée sans être remplacée. II est donc nécessaire de proposer un projet qui garantira la fiabilité du réseau. Le projet consiste en la réalisation d’une liaison souterraine et au démontage de la liaison aérienne actuelle, sur le territoire des villes et communes de Kluisbergen, Mont-de-l’Enclus, Celles, Frasnes-lez-Anvaing, Leuze, Ath et Chièvres. Le planning prévoit de déposer la demande de permis au fonctionnaire délégué cet été. L’enquête publique durera 30jours avant que le fonctionnaire rende sa décision, à la fin de cette année.

Réunions d’information

La pose de la liaison souterraine devrait avoir lieu entre 2023 et 2025, et le démontage de la ligne aérienne actuelle en 2026 et 2027.

En phase travaux, Elia assure qu’elle veillera à limiter au maximum les impacts de ses projets d’infrastructure sur l’environnement local.

Suite à la réunion d’information préalable (RIP), les communes et Elia ont recueilli les remarques et suggestions en vue de l’étude des incidences sur l’environnement (EIE), réalisée par le bureau d’études agréé et indépendant CSD Ingénieurs. L’etude d’incidences en Environnement complète sera jointe au dossier de permis d’urbanisme. Ce dossier sera introduit en juillet auprès du SPW. L’entièreté du dossier pourra être consultée ultérieurement par la population lors de l’enquête publique organisée dans chaque commune. Afin que la population puisse prendre connaissance des conclusions de l’étude, Elia organise des permanences en présence du bureau d’étude CSD Ingénieurs:

– le lundi 27 juin, de 17h à 20h à la salle Magritte, rue de la Fauvette à Frasnes-lez-Buissenal;

– le jeudi 30 juin, de 17h à 20h à la salle du Conseil, Rue Parfait 14 à Celles.

Inscriptions au 0800/18002 ou via un formulaire accessible sur le site www.frasnes-lez-anvaing.be