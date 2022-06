Un règlement de police harmonisé pour les Collines

Trente-sept points figurent à l’ordre du jour de la séance publique, dont une série d’aménagements dans le cadre de Commune pilote Wallonie cyclable (PIWACY) comme des bandes cyclables suggérées à Saint-Sauveur et Montrœul-au-Bois, le plan d’investissement communal PIC-PIMACI 2022-2024, les statuts de l’ASBL "Salle Malou", qui va gérer la maison de village d’Hacquegnies, les subventions aux associations (sports, loirs et fêtes) et organismes de jeunesse… ou le règlement général de police modifié et harmonisé au sein des quatre communes de la zone de police des Collines (Ellezelles, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing et Lessines). Une très bonne initiative dans la mesure où, à quelques mètres de distance, les règles concernant les autorisations à obtenir ou non pouvaient différer. Par exemple, pour le passage de randonnées motorisées sur son territoire, Ellezelles était plus stricte que Frasnes, ce qui était moins le cas pour l’utilisation de canons d’alarme.