Marghem dit non aussi

Avant d’aller plus loin, on notera que d’aucuns ont imaginé que Marie-Christine Marghem puisse en quelque sorte suppléer Jean-Luc Crucke et se porter candidate à la Cour constitutionnelle. "Absolument pas" tranche la députée tournaisienne, par ailleurs présidente du MCC, une composante du MR.

Il n’est pas exclu qu’au moment où vous lirez ces lignes, une autre personnalité du Mouvement réformateur se soit décidée à y aller (avec l’accord des instances, comme on dit dans ces cas-là). Candidature à déposer et faire valider avant le 18 juin. Mais clairement ce ne sera pas Mme Marghem qui dit tenir à assumer ses mandats jusqu’à leur terme.

Un débat révélateur

Tout récemment, Jean-Luc Crucke a débattu avec Jean-Marc Nollet à Mouscron. Le second sur ses terres d’origine, le premier sur des terres qu’on lui prédisait d’adoption, voici quelque temps… Mais au-delà des circonstances, le public a surtout découvert à quel point le libéral, marcheur invétéré, est sensible à la cause environnementale.

On pouvait penser en le voyant impliqué à ce point qu’il profitait de ses dernières semaines en politique et que tout à la fois il emmagasinait de l’information avant d’entrer dans une institution où il apporterait une réelle connaissance d’un enjeu majeur de ce siècle.

Des choix qui viendront en leur temps

On sait ce qu’il en est advenu. Jean-Luc Crucke a décidé de renoncer à la Cour constitutionnelle et poursuivre en politique. L’avenir dira comment.

En briguant la présidence du MR en 2023, du moins si Georges-Louis Bouchez n’active pas la prolongation d’un an qu’il lui est loisible de demander pour aller au-delà des élections générales de 2024?

En se représentant à l’élection régionale en Wallonie picarde en 2024? Pour rappel, après avoir démissionné de ses fonctions ministérielles, Jean-Luc Crucke est redevenu député wallon de l’arrondissement Tournai-Mouscron-Ath.

En créant un "rassemblement" autour de la question climatique? Ou à tout le moins des CLÉS, cercles libéraux économiques (écologiques?) et sociaux.

Ce qui paraît exclu, c’est qu’il joue les transfuges et quitte le MR, même s’il voudrait son parti plus social. Ou plutôtprécisément parce qu’il veut ramener le MR au libéralisme social. "Avec une extrême gauche à 20% en Wallonie et une extrême droite à 25 en Flandre", la question mérite réflexion.

Feuille de route? Conviction!

Jean-Luc Crucke affirme ne pas avoir une feuille de route préétablie. "Je n’y crois pas. Les choses ne se passent jamais comme prévu lorsque vous voulez les contraindre.

Ce qui compte, c’est la conviction. Et la mienne est que le climat doit être notre priorité. J’ai lu le rapport du GIEC (pas des résumés, avait-il précisé à une consœur) Il n’y a pas de place pour le doute… Les hommes et femmes politiques, quelles que soient leurs sensibilités doivent être capables de trouver le moyen d’avancer ensemble sur la préservation du climat, la préservation de la planète."

La Wallonie picarde, comme un laboratoire

Et à ce propos, un peu comme Rudy Demotte l’avait pratiqué avant lui, Jean-Luc Crucke imagine bien faire de la Wallonie picarde un terrain d’expérimentation de cette volonté de transcender les partis au service d’une cause.

"Vendredi, je céderai la présidence de la conférence des bourgmestres à Paul-Olivier Delannois comme nous l’avions convenu entre nos quatre familles alors que j’avais renoncé à mes fonctions ministérielles.

Mais je n’abandonnerai pas la Wallonie picarde. Au contraire. Et je sais que d’autres sont prêts à s’engager aussi, au-delà de leurs partis, à réfléchir ensemble à l’enjeu climatique."