«Montrœul Pentecôte» revient en douceur

Enfin, il n’est pas si light que cela, ce menu étalé sur quatre jours! " On a quand même été pris un peu de cours. Ainsi, pour la fête du cheval, quand on a su qu’on pourrait l’organiser, il était trop tard pour obtenir les autorisations. Quant au public, il semble bien qu’il revienne en force, mais on avait quand même un doute en concoctant le programme ", explique le président du comité, Éric Delaunoy. Si le chapiteau (plus petit) est toujours installé à la rue Gorge, pas de "grosse" soirée cette année, ni de brocante ou de tournoi de pétanque, de run & bike ou de démonstrations équestres, mais des animations qui devraient plaire à un large public.