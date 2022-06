Toutes les bornes de recharge de Frasnes-lez-Anvaing sont hors-service

Pour M. Richir, ce n’est pas sept bornes, mais huit qui sont envisagées et si on tient compte de celles de la zone d’activités économiques de la Sucrerie, on atteindra alors dix unités. " Celles-là ne fonctionnent pas non plus!" , intervient son voisin Valéry Gosselain, autre membre du Collège communal. " On peut supposer que dans le nouveau projet, cela va fonctionner ", précise alors l’échevin. Au niveau du parking de covoiturage, la Sofico avait, dit-il, promis l’installation de bornes lors de son inauguration.

«Mieux vaut attendre…»

Daniel Richir livre aussi son sentiment plus personnel: " Soyons un peu logiques. Celui qui a un véhicule électrique, il a la possibilité de recharger chez lui pendant la nuit. C’est plus facile. Une borne à Hacquegnies, là où les gens ne doivent pas stationner d eux heures : qui va aller s’en servir et combien de temps ça va durer? Je pense que c’est plus du côté des employeurs (et des services publics, ce que suggère Michel Devos, ou encore des surfaces commerciales) qu’il faut mettre des bornes. J’estime que l’argent public, qu’il vienne d’Ideta, de la Région wallonne…, on n’a pas le droit de gaspiller ." La Commune a répondu favorablement aux propositions qui ont suivi l’étude technique lancée par Ideta: " La technologie des voitures et des recharges va évoluer aussi. N’allons pas trop vite. Laissons les choses comme elles sont, mais insistons fortement auprès de la Sofico. Car s’il y a bien un endroit ou les véhicules restent plusieurs heures, c’est le parking du rond-point des Fourmis."

Un problème de société!

Valéry Gosselain a eu une voiture électrique pendant neuf mois: " C ’ était impossible de rouler. Je l’ai revendue pour prendre une hybride. Le problème doit être soulevé à la Région wallonne, et même à l’échelle belge et européenne. Avec la publicité de plus en plus envahissante et la démocratisation des prix, tout le monde va acheter un véhicule électrique. Le 1er juillet, les gens vont s’entre-tuer pour descendre dans le sud de la France. Imaginez les files de véhicules… Quand vous allez au restaurant pendant trois heures et que vous vous branchez à une borne, vous empêchez les autres véhicules électriques de charger. C’est un vrai problème de société, qui va devenir national et mondial. Par ailleurs, aucune borne en Wallonie picarde n’a jamais fonctionné. Qu’Ideta arrête d’acheter des autocollants "Hors service" et qu’ils les mettent une fois pour toutes en service. "

Mais la question reste toutefois posée: les pouvoirs publics doivent-ils dépenser de l’argent pour installer des bornes de rechargement pour des véhicules électriques?