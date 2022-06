État de la N60 à Anvaing: «Courage à toi et à tes collègues politiques»

Lors du dernier conseil communal de Frasnes-lez-Anvaing, Michel Delitte est revenu sur l’état lamentable de la N60 (voir nos précédentes éditions). Le "trou" près du Repos de la Montagne a été rebouché depuis, mais le conseiller HC a écrit au ministre Henry en lui demandant de dégager des subsides afin que le District régional du SPW puisse faire autre chose que des réparations dites "de rustine". Il écrit notamment ceci: " J’ai bien lu que deux millions d’euros ont déjà été attribués pour réparer les tronçons Leuze – A8 et Renaix – Dergneau. Aussi, au vu de la fréquentation sans cesse croissante de cette N60 entre Renaix et Leuze et vice-versa (et surtout au niveau de la montée de l’A8), afin d’éviter qu’un jour il y ait un accident grave, il est urgent qu’une fois pour toutes cette route fasse l’objet d’une attention toute particulière, et réparée en profondeur entre Dergneau et le début des quatre bandes à Anvaing (au lieu-dit du Repos de la Montagne). J’ajouterai aussi que cet état pitoyable de la route a aussi de graves et dangereuses conséquences pour les usagers faibles (gravillons et morceaux de bitume ou béton sur les bas-côtés). "