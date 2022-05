Une dépendance détruite par le feu à Frasnes-lez-Buissenal (photos)

Une importante odeur de brûlé a envahi le centre de Frasnes-lez-Anvaing, ce mardi, vers 19h. Un incendie s’est déclaré dans une dépendance d’une habitation située à la rue de l’Hôtel de Ville. "À notre arrivée, le garage était déjà complètement embrasé, explique le capitaine Grégory Petit. Cette dépendance servait d’atelier et d’entrepôt de bois. Face à un foyer important, nous avons attaqué le feu sur les deux flancs du bâtiment, dont l’un donne sur la rue de l’Hôtel de Ville et l’autre sur la rue de la Fauvette.Deux autopompes, deux citernes, une auto-échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés par les casernes de Leuze et de Tournai."