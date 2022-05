Les travaux de construction du nouvel athénée d'Anvaing dureront quatre ans

Avec un petit pincement au cœur à l’idée de voir le bâtiment rempli de souvenirs détruit, mais non sans humour: " On ne pourra pas vous accuser de jeter l’argent par les fenêtres avec cette construction. Les fenêtres, parlons-en… Cela fait plus de trente ans qu’on ne voit plus à travers et nous avons reçu le label Covid safe pour notre aération permanente… ", ce que toute l’assemblée avait pu constater!

Pas de déménagement!

C’est en 2017 que la décision ministérielle d’affecter des moyens à ce projet avait été prise. On prévoit la réception provisoire pour début 2026. Huit années, au moins, se seront donc avérées nécessaires pour que le processus soit mené à son terme. Jean-Philippe Dehon-Verteneuil, directeur régional des Infrastructures pour le Hainaut, précise que quatre lots ont finalement été attribués: désamiantage et démolition du bâtiment dit Chaville ; gros œuvre, parachèvement de la nouvelle construction de 2337 m2et traitement des abords sur 6500 m2 (par Dherte); chauffage, ventilation… et enfin, électricité. Le marché a été attribué pour un montant total de 7962117 €; le délai est de 600 jours ouvrables.

Bertrand Noël, d’ Open Architectes , apporte une précision importante: le bâtiment actuel restera actif durant tout le déroulement du chantier.

Le projet, qui coûtera quelque huit millions, semble séduire tout le monde, dont Mme la Préfète. ©EDA.

Deux cents élèves en plus

C’était un défi à relever, rendu possible parce que la nouvelle implantation sera beaucoup plus compacte. Tout a été mutualisé, redimensionné, repositionné; " Construire moins, mais construire mieux !", avec des matériaux intemporels, elle bénéficiera d’une nouvelle entrée principale, et sa partie centrale en liaison avec la nouvelle cour et le restaurant. À l’arrière, le préau, un lieu souvent délaissé, sera designé , qualitatif au niveau architectural.

Le ministre des Bâtiments Frédéric Daerden. déjà de passage à l’athénée royal d’Anvaing il y a cinq semaines, a convenu que la nouvelle infrastructure, qui sera accessible aux personnes à mobilité réduite, était plus que nécessaire.

Pour le député anvinois Jean-Luc Crucke, ce projet unique en Fédération Wallonie-Bruxelles est remarquable aussi pour la mixité sociale qui est la marque de fabrique de l’école; " La Commune n’a jamais connu un investissement public aussi important! " Aujourd’hui, l’athénée accueille 438 élèves (120 en 1reannée), principalement des jeunes habitant l’entité de Frasnes-lez-Anvaing… et pas mal de Ruien, en Flandre.

Différentes vues du futur bâtiment, dont le restaurant en forme de coupole et le préau (en bas à droite)? ©Com

Compact, le bâtiment pourra accueillir 550 élèves, dont ceux de l’ITCF venus de Renaix

Une fois les bâtiments vétustes actuels détruits, la nouvelle structure accueillera la population de l’Athénée ainsi que celle de l’Institut technique (ITCF) paramédical situé aujourd’hui rue de Ninove à Renaix.

Emu, lors du premier coup de pelle, le député Jean-Luc Crucke, aux côtés du ministre Frédéric Daerden, en perd son casque de chantier! ©EDA

" Le projet proposé a pour objectif d’offrir le bâtiment, constitué de trois volumes articulés, le plus agréable, le plus adapté possible… Il doit aussi être capable d’évoluer au cours du temps ", expliquent ses concepteurs. Dans le volume principal seront aménagées 22 classes de cours généraux, cinq de cours "pratiques" (une cuisine didactique, une classe ménagère, deux classes informatiques, une classe d’audiovisuel). et trois classes de laboratoires réparties sur trois niveaux (1014 m² par niveau) tandis que le rez-de-chaussée sera dévolu aux programmes communs à l’AR et l’ITCF. Dans l’aile nord-est est prévu l’aménagement de quatre classes et deux "chambres d’hôpital" réparties sur un niveau de plain-pied, dédiées à la section infirmière-infirmier hospitalier (ère) de l’ITCF (715 m²) et le volume circulaire de 613 m² contiendra un restaurant de trois cents places, réalisé majoritairement en vitrage réfléchissant la végétation et en béton, sur un niveau. Le nouveau bâtiment prendra la forme d’une chaîne de pavillons dans un jardin. Son implantation a été pensée pour hiérarchiser les espaces et créer différentes ambiances paysagères: " Le projet évite les espaces résiduels. Sa configuration en équerre crée un envers et un endroit, délimite des espaces aux caractères marqués ." À l’est, contre les maisons, une cour arborée constituera une zone de transition entre la route et l’école. La forme en équerre du projet est justifiée par la qualité des espaces extérieurs, la sécurisation et le contrôle du site haque volume aura sa propre matérialité, inspirée par le contexte. Le pavillon accueillant l’ITCF et l’administration sera couvert de briques, en écho au matériau de prédilection de la région. Les étages de l’aile principale seront couverts de carreaux émaillés teinte bleu nuit, reflétant la végétation et prenant la teinte du ciel.