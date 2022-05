Le centre culturel du Pays des Collines fête ses 50 ans, ce samedi, à Anvaing

Expo dans les communes

La culture, sans spectateur, sans participant, sans association ou sans acteur culturel n’existe pas, c’est la raison pour laquelle notre équipe a souhaité mettre sous les projecteurs toutes les personnes qui contribuent et ont contribué à la vie du centre culturel. Il a ainsi fait appel à l’artiste Tom Lombardo pour réaliser plusieurs fresques murales inspirées de photographies mettant à l’honneur les habitants du Pays des Collines. Ces œuvres sont désormais visibles sur les trois communes où le centre mène des actions depuis 50 ans. La localisation des fresques est la suivante: à Frasnes, Grand-Place (ancien parking du Battard); à Ellezelles, rue Saint-Mortier (garage de l’administration communale); à Mont-de-l’Enclus, rue Couture d’Orroir, 13 à Amougies (bibliothèque).

Le polar radiophonique

Pour célébrer les 50 ans du centre culturel, l’équipe a souhaité se replonger dans le passé et ainsi témoigner de l’évolution de la vie culturelle et de ses moyens. Les pionniers et les personnages institutionnels de l’institution, de sa naissance à nos jours, ont été interviewés. L’écrivain François Salmon s’est ensuite inspiré de cette "mémoire" pour écrire le polar radiophonique Le Club des cinq rend la monnaie .

Soutenus par Loïc Vanden Bemden, metteur en scène, et Néo Radio, sept comédiens amateurs issus du Pays des Collines donneront vie à cette histoire. À découvrir le 21 mai à 19h et dès le 23 mai sur les ondes de Néo Radio ou sur le site internet du centre culturel.

La fête du 21 mai

Quoi de mieux pour un anniversaire que de se trémousser et se déhancher sur des reprises en tous genres? La fête sera au rendez-vous dans le jardin du centre culturel. Ambiance festive, concerts, bar et foodtrucks seront de la partie.

18h30: verre de l’amitié et amuse-bouches confectionnés et servis par les élèves de la section hôtellerie de l’enseignement spécialisé de Frasnes; 19h: découverte du polar radiophonique Le Club des cinq rend la monnaie ; 20h: Radio Rimka (DJ); 21h15: Awissa (cover déjanté); 23h: Surprise d’anniversaire; 23h30: Radio Rimka (DJ).