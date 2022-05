La Commune a répondu

Ce n’est pas le cas, apparemment, puisque dans un courrier adressé le 1er décembre 2021 à un représentant des pétitionnaires, la bourgmestre Carine De Saint-Martin écrit que la Commune a bien pris connaissance de leurs doléances (principalement la vitesse et la difficulté de se croiser), qu’elle a transmis la lettre à la zone de police des Collines afin d’obtenir un rapport circonstancié sur les possibilités éventuelles, et a également chargé sa cellule mobilité de se pencher sur la problématique.

Dans son rapport, la police explique avoir effectué à plusieurs reprises des contrôles radar à cet endroit: " Les chiffres récoltés sont relativement bas comparativement à d’autres endroits de la commune de Frasnes-lez-Anvaing (– de 7% des véhicules sont en infraction – vitesse maximale limitée à 70 km/h) .Par ailleurs, poursuit le rapport, " cette rue dispose d’un stationnement en alternance (gauche/droite). Il est donc difficilement envisageable d’atteindre des vitesses excessives car, régulièrement il y a lieu de laisser passer un véhicule circulant en le sens contraire. "

Voilà qui ne satisfera sans doute pas des riverains qui réclament notamment la pose d’un panneau de signalisation limitant la vitesse à 50 km/h.

«Certains camions n’ont pas d’autre choix»

La police constate néanmoins que la commune dispose d’un radar préventif installé à cet endroit (dans la descente): " Il serait opportun d’analyser les données enregistrées dans la descente venant d’Ellezelles (où la vitesse peut être plus importante…) " Enfin, par rapport à la problématique du passage des poids lourds, " certains sont en infraction ( des contrôles ont été réalisés) mais de nombreux camions, tracteurs, n’ont d’autres choix que d’emprunter cette rue notamment pour se rendre à Ellezelles et desservir les fermes environnantes ." Ce dont les habitants de la rue du Ramponneau sont bien conscients, nous avaient-ils dit.

Un habitant de la rue du Pont de Lessines, à Frasnes-lez-Buissenal, nous a écrit pour signaler que selon lui, le problème était plus général (dans sa rue, à la rue des Écoles à Hacquegnies, avec le passage de camions se rendant chez Rosier…): " Depuis que le système de taxe de circulation des camions a changé, les chauffeurs jouent au jeu du chat et de la souris pour éviter les caméras. Et pour cela, ils empruntent des rues, des voiries qui ne sont pas prévues pour supporter de tels tonnages .". Pour lui, une seule solution: verbaliser pour dissuader les camionneurs de passer par ces voiries: " Ainsi, nous n’au rons plus de dégâts à nos maisons… "