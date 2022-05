Balades motos: pas besoin d’«autorisation»

Pour Carine De Saint-Martin, ce n’est pas le cas, et cela n’a d’ailleurs pas lieu d’être: " Donc, si vous êtes témoin d’une infraction de ce genre, il faut directement appeler la police, former le 112". Daniel Richir, un autre mandataire qui a pratiqué des randonnées à moto jusqu’il y a quatre ou cinq ans, pense que c’est juste le code de la route qui est d’application: " Nous, on partait à dix ou quinze le dimanche, comme cela, sans rien demander mais en respectant les règles. On ne bloquait jamais les carrefours par exemple , nous a-t-il confié par après. Mais les grosses organisations cyclotouristes par exemple, qui font appel à des signaleurs, doivent le fai re."

Des différences selon les communes

Le règlement indique notamment que les motocyclistes ne peuvent en aucun cas dépasser une largeur égale à la moitié de la chaussée, et que les groupes de motards de plus de cinquante participants doivent être accompagnés de deux capitaines de route (âgés de 25 ans au moins, ceux-ci doivent porter un vêtement rétroréfléchissant, qui indique en lettres noires sur le dos la mention capitaine de route ) au minimum. La bourgmestre frasnoise confirme que les organisateurs n’ont pas d’autorisation spéciale à demander, contrairement par exemple aux concentrations, rallyes ou aux compétitions:: " C’est le code de la route qui s’applique, mais attention, ils ne sont pas censés bloquer la chaussée comme certains le font parfois. "

À Ellezelles, commune voisine, il est demandé aux clubs, " concernant les randonnées cyclo, moto et voitures, d’envoyer une demande au bourgmestre dans un délai de trois mois avant l’événement, en annexant le parcours et le dossier de sécurité". Mais tous le font-ils?

En France, l’organisateur d’une sortie à plusieurs cylindrés doit déclarer ou demander une autorisation aux préfectures concernant par l’itinéraire emprunté.