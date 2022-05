Ambiance carnavalesque durant trois jours à Anvaing

En vue des préparatifs de l’édition 2023, c’est un programme varié et chargé qui sera proposé ce week-end en la Maison de village. Ce triptyque débutera par une soirée VIP et les célèbres épreuves de sélection, ce vendredi 13 mai. Destinées à évaluer la popularité du nouveau couple princier, elles seront aussi une belle opportunité pour prétendre aux rôles de roi et reine du carnaval 2023. Le grand bal inaugural de la soirée VIP sera donné par la reine Virginie et le roi Nicolas. Les Anvinois se retrouveront le lendemain samedi 14 mai à 19h pour un souper concert animé par le duo Sandra et Fab. Le comité organisateur en profitera pour aller à la rencontre des confréries et autres mouvements de jeunesse qui évoqueront les prochains grands rendez-vous du carnaval. Une marche Télévie trouve aussi une place de choix dans le programme du week-end (dimanche 15 mai dès 8h30).