Après le menhir et le "mur des villageois", voilà que le village, grâce au Collectif montroeulois, s’est doté d’un panneau qui promeut ses balades et randos pédestres… À découvrir près de l’église (avec deux nouveaux portraits de villageois).

De nouveaux portraits ont rejoint le «Mur des villageois»: on en compte désormais une vingtaine… ©EDA

À noter aussi que de nouvelles photos géantes "La nature est belle – PCDN" ont fait leur apparition; plus nombreuses, elles sont désormais couplées pour mieux résister aux tempêtes.

Les panneaux présentant les photos gagnantes du concours ont été «couplés». ©EDA

La «Montrœuloise» est arrivée

La blonde tant attendue dans le village est enfin là. C’est une bière légère, qui titre 6,5% de volume d’alcool. Elle a été brassée par François Couvreur, un ancien habitant de la localité, à la brasserie du Val de Dendre (Ollignies) et conditionnée en bouteilles de 75 cl.

La Montroeuloise est là: les «menhirs» savent pourquoi!

L’étiquette a été réalisée par l’artiste montrœulois Olivier Sonck.

L’artiste plasticien Olivier Sonck, un local, a signé l’étiquette. ©EDA

Une dégustation sera organisée lors du prochain week-end de Pentecôte. On peut en acheter via le site www.montroeul-au-bois.be

L’équipe d’embouteillage, à la Brasserie du Val de Dendre. ©EDA

L’Étang des Légendes ouvre bientôt ses portes

Nous l’avions annoncé il y a plus d’un an. C’est la Brasserie des Légendes qui, après "Le Chaudron des Légendes" à Ellezelles, gérera la "brasserie fine" (avec cuisine au four à braise) "L’Étang des Légendes". L’ancien restaurant "Le Chalet de l’Étang" fermé depuis plusieurs années, a fait l’objet d’une belle restauration.

Une vue aérienne de «L’Étang des Légendes», (l’ancien «Chalet de l’Étang). ©COM

L’ouverture aura lieu fin mai.