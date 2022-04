A Frasnes, un groupe soutient les proches des patients atteints de démence

L’ASBL Info Alzheimer Frasnes-lez-Anvaing vient en aide aux aidants proches et déments résidant à domicile et leur propose des informations sociales, financières et juridiques ainsi que des activités et des services comme l’Alzheimer Café, lieu de rencontre en milieu non-médicalisé où l’accent est mis sur la convivialité et l’échange d’expériences et de vécus, qui se tient tous les deuxièmes jeudis du mois, mais aussi le "relais de personnes", en en collaboration avec la Fondation Roi Baudouin.