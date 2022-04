Une piste pour réduire les «risques»?

Ce n’est malheureusement pas la première fois que le village rencontre des soucis. Des problèmes majeurs avaient également été constatés sur ce même réseau en mai et en juin 2021, avec le constat d’une mauvaise qualité de l’eau sur le territoire d’Arc-Wattripont.

De l’eau potable avait même été distribuée aux citoyens, sur la Grand-Place. Avant un retour à la normale, deux bouches d’incendie ont été interconnectées à Wattripont afin d’injecter de l’eau potable dans le réseau.

Afin d’éviter que de tels problèmes se reproduisent, la SWDE lance une hypothèse. "L’idée serait de construire un réseau de distribution avec le village voisin, Anserœul et non plus dépendre de la Flandre" , précise la SWDE. Les habitants de ce petit village convivial ne doivent toutefois pas encore sauter de joie suite à cette annonce. La Société wallonne des eaux insiste bien sur le fait que c’est un projet qui demande réflexion.