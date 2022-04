Une spectaculaire embardée à Montrœul-au-Bois: la conductrice transportée à l’hôpital

Seule en cause, la conductrice a dévié de sa trajectoire, en mordant sur l’accotement herbeux, avant de donner un coup de volant pour éviter de percuter de plein fouet un arbre. Le véhicule, une petite Toyota, a terminé sa course sur le toit. Si le choc fut brutal, la ceinture de sécurité a sans aucun doute sauvé la vie de cette dame, née en 1937 et originaire de la commune de Frasnes.

Les pompiers ont remis la voiture sur ses quatre roues avant l’arrivée du dépanneur. ©ÉdA

Prise en charge par l’équipe d’ambulanciers et du SMUR, la victime était consciente au moment de son transfert aux urgences du CHwapi à Tournai. Son pronostic vital n’était pas engagé selon les secours mais des examens plus approfondis seront effectués à l’hôpital.

Les pompiers de la zone de secours Wapi, au départ du poste de Leuze et sous la direction du capitaine Éric Stasik, ont dépêché sur place un véhicule de désincarcération, le balisage ainsi qu’une voiture de commandement. Avant que la voiture ne soit évacuée par le dépanneur Delbecq (Lessines), sept pompiers se sont attelés à remettre le véhicule sur ses quatre roues. Il a également fallu nettoyer la chaussée jonchée de débris.

Durant l’intervention, la circulation a été bloquée de part et d’autre du lieu de l’accident. Les constatations d’usage ont été réalisées par la zone de police des Collines.