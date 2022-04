Pas moins de 400 colis distribués aux familles en difficulté

Une année particulière...

Président du Lions Club de Frasnes-lez-Anvaing, Vincent Robin se réjouissait de la mobilisation générale de son groupe. Co-présidents de la commission Colis du cœur, Yves Callebaut et Guy Everaert tenaient à souligner le caractère particulier de cette édition 2022 dont l’objectif est d’essayer d’obtenir le prix de "l’œuvre nationale" du multidistrict 112 Lions Belgium.

On soulignera que d’autres aides ponctuelles sont menées par le Lions Club de Frasnes-lez-Anvaing. Celles-ci se traduisent par des colis de matériel scolaire en septembre, une participation à un repas festif pour Pâques via la Croix-Rouge de Frasnes, la construction d’une école au Sénégal, de l’aide envers certaines familles qui rencontrent des difficultés financières pour les repas, les voyages scolaires ou encore l’achat de matériel.

Le Lions Club de Frasnes-lez-Anvaing, c’est également un soutien financier envers Cap 48 et Viva for Life.

Enfin, on rappellera que depuis le début de la pandémie, le club frasnois a dépensé plus de 40000 € pour l’achat de masques, gants, gel et tablettes pour les différents homes de la région. Trois convois ont été envoyés en Ukraine avec près de 50000 € de matériel médical, de vêtements, des marchandises de première nécessité.