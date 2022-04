Sur le réseau social "Facebook", le groupe citoyen "Sauvons nos Collines" a fait énormément parler de lui. Et pour cause, les habitants du hameau de la Taillette ne veulent tout simplement pas de ce projet immobilier de onze habitations. En créant ce groupe sur les réseaux, ils souhaitent partager leur colère et sensibiliser les autres citoyens de l’entité. Pour les habitants du Hameau de la Taillette, les constructions de maisons se font de plus en plus nombreuses dans nos régions; le projet viendrait donc à leur sens nuire à ce paysage agricole connu pour son calme et sa beauté.

Lors du dernier conseil communal de Frasnes, Michel Delitte, chef de groupe du parti Horizon Citoyen avait déposé plusieurs points supplémentaires dont un concernant la problématique du hameau de la Taillette. Toutefois, ces points ont été refusés et transformés en questions orales lors de la séance. "Les articles 10 et 12 du règlement d’ordre intérieur me permettaient bien de déposer ces points; je désapprouve fortement cette attitude" a regretté Michel Delitte.

Récemment, le dossier en vue de la construction des onze habitations était toujours ouvert. Le chef de groupe a donc questionné la majorité sur l’avancement de ce projet ainsi que sur la position du collège communal. "Effectivement, le dossier a été déposé à la Commune mais pas encore auprès du Collège " , a indiqué la bourgmestre Carine De Saint-Martin (MR). "D’autre part, le collège souhaite qu’une étude hydrologique soit effectuée au préalable lorsque plus de huit maisons seront construites."