Pays des Collines : la culture au plus près des citoyens

Cette saison 2022 ne ressemblera à aucune autre pour l’institution, qui fait vivre la culture sur les territoires de Frasnes-lez-Anvaing, Mont-de-l’Enclus et d’Ellezelles. Et pour cause puisque le centre culturel célèbre cette année son demi-siècle d’existence.

Sa pétillante directrice, Élodie Deborgies, et la secrétaire Lucette Deronne, qui fait partie des meubles de la structure qu’elle a rejointe en 1984 (!), ont accepté de bonne grâce de nous ouvrir la boîte à souvenirs.

En jetant un œil dans le rétroviseur, quel moment marquant vous vient directement à l’esprit?

Ces quinze dernières années, on a développé un axe fort autour de la création de spectacles promenades. Ce projet phare, qui nécessite une saison de préparation, nous tient à cœur car il revêt une dimension participative. Il est construit avec les citoyens et implique des comédiens amateurs, des troupes locales, des musiciens ou encore la Compagnies Les Passeurs de Rêves, qui intervient dans l’écriture et la mise en scène. Nous explorons chaque année un nouveau thème avec l’idée de faire voyager ce spectacle dans chacune de nos trois communes.

Pour nos 50 ans, on a décidé de remettre au goût du jour notre toute première création, qui fut consacrée à la légende de la dame blanche.Les 1er et 2 juillet prochains, le spectacle se jouera dans un magnifique décor, celui du parc du château d’Anvaing.

Vous jouez aussi résolument la carte de la décentralisation culturelle…

En effet, cela fait partie de notre ADN et c’est d’autant plus important quand on est actif sur un vaste territoire rural comme le nôtre. Que ce soit à Frasnes, Ellezelles ou Mont-de-l’Enclus, on entend amener la culture au plus près des habitants. Avec l’ambition que ces derniers soient aussi acteurs de nos projets, à l’instar des associations locales.

Notre centre culturel a cette particularité de proposer des spectacles, des concerts, des ateliers… en dehors de ses murs, sur une place, dans une maison de village ou au sein d’une salle communale… Durant la période Covid, on a même investi les jardins de particuliers pour y organiser des animations.

Votre histoire a été jalonnée d’une succession de déménagements…

On a un peu fait le tour en ayant connu beaucoup d’endroits différents au fil de notre existence (NDLR: une petite dizaine!). Nous avons notamment occupé l’ancienne maison communale de Moustier, les locaux actuels de l’ONE à Frasnes, une partie des bâtiments hébergeant aujourd’hui la Maison du Pays des Collines, la salle Beaubourg, l’ancienne cure d’Ellezelles… avant d’investir la résidence d’artistes de Flobecq.

Depuis cinq ans maintenant, on a migré à Anvaing dans les modules préfabriqués (des conteneurs appartenant à la Commune de Frasnes) qui accueillaient l’école d’immersion.

En étant «trimballé» d’un lieu à un autre, ça n’a pas dû être facile à vivre mais une solution pérenne a été trouvée…

Dans un avenir plus ou moins proche, nos bureaux seront délocalisés dans la future Maison rurale qui verra le jour près du rond-point des Fourmis, à côté du parking de covoiturage. Ce lieu nous offrira davantage de visibilité et sera une belle vitrine de nos activités. On disposera pour la première fois d’une grande salle polyvalente, dotée d’équipements professionnels, et d’espaces d’animations.

Même s’il y aura cette salle de spectacles (théâtre, concerts…), qui pourra être louée par des associations, on continuera bien entendu à mettre sur pied des animations dans les villages. C’est aussi l’une de nos missions principales d’aller à la rencontre de population.

D’un déménagement à l’autre, il fallait sans cesse se réinventer. La Maison rurale nous permettra d’avoir un ancrage plus important et d’enlever une certaine confusion qui était apparue dans l’esprit des citoyens.

Quels sont les artistes que vous avez eu l’honneur d’accueillir?

Grâce au festival Sugarock, on est parvenu à attirer, en l’espace d’une dizaine d’années, des artistes et groupes comme Suarez, Daan, An Pierlé, Sharko, Maliby Stacy, les Fatals Picards, GiedRé ou encore Black Box Revelation, qui a tourné dans toute l’Europe. Lors de la dernière édition des Fourmis dansent, on avait une belle tête d’affiche avec le groupe Ykons.

À l’époque du Sugarock, la plupart des artistes commençaient seulement à être reconnus et ce fut une fierté d’assister, par la suite, à leur éclosion sur les plus grandes scènes belges et internationales.

Avez-vous des anecdotes croustillantes par rapport aux «exigences» de certaines personnalités?

Oui, on se souvient bien des demandes loufoques de la chanteuse GiedRé qui désirait que des photos de Patrick Bruel et Patrick Sébastien soient affichées dans sa loge. C’était plus une boutade qu’autre chose. Elle souhaitait aussi qu’on lui apporte des cupcakes. Cela correspondait bien à son style décalé.

Comme autre demande originale, il y a aussi eu celle d’un groupe de musique qui voulait qu’on ne lui fournisse que des M&M’s de la même couleur. Il a fallu tout trier (sourire).

Comment comptez-vous marquer le coup pour votre 50eanniversaire?

Fin avril ou début mai, une exposition éphémère se tiendra dans chacune de nos trois communes. Trois fresques reprenant nos photos d’archives et celles que les habitants nous ont transmises seront installées dans différents endroits.

Un polar radiophonique est par ailleurs en cours de réalisation. Sur base d’interviews des anciens directeurs, présidents du centre culturel et de toute une série de personnes ayant contribué à la vie de notre institution, un écrivain a imaginé un roman policier inspiré de faits réels.

On a fait appel à des comédiens amateurs de la région pour la lecture de l’histoire qui sera enregistrée pour ensuite passer sur les ondes de la radio frasnoise (Néo Radio). La diffusion en avant-première, suivie de concerts, aura lieu le 21 mai lors d’une fête organisée à l’arrière des locaux du centre culturel.