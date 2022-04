Avenir menacé pour une association de Frasnes-lez-Buissenal?

La Commune de Frasnes-lez-Anvaing qui offrait des locaux gratuitement, a donc pris la décision de renouveler une dernière fois la convention d’occupation pour une durée d’un an et demi. Sébastien Dorchy, échevin des Sports, a tenu à s’en expliquer. "Nous voulons une certaine équité entre les clubs sportifs. Après quinze ans d’occupation des lieux, nous proposons de donner quelques mois à ce club pour continuer sa saison et procéder à des recherches pour un nouveau local. Notre but est vraiment de donner du temps à l’ASBL Dynamic Tonic de se retourner."

Pour l’opposition, l’arrêt de cette convention est tout simplement "intolérable". " Pendant des années, l’ASBL a entretenu le bâtiment et ses abords, a souligné Jacques Dupire, conseiller indépendant. Dans quelques mois, les membres se retrouveront sans local. Pour moi, la raison est principalement financière. La majorité a la volonté de revendre ce bâtiment pour engendrer des recettes .Vous avez le devoir de trouver une solution pour ces adhérents."

"Quelle mouche a piqué les membres du collège communal pour décider, sans aucune concertation, la vente du bâtiment? , s’est-on exclamé du côté du groupe PS/AC. L’ancienne école communale est un lieu emblématique d’Anvaing; la vendre, c’est probablement la détruire. Le Dynamic Tonic est, comme son nom l’indique, un club sportif dynamique au service, depuis quarante ans, des sportifs et des sportives de notre commune. À ce titre, ce club mérite toute notre attention pour lui assurer un avenir certain."

"L’élément fondamental est l’équité de l’ensemble des clubs et non le côté financier", a répliqué Sébastien Dorchy.

L’article 2 de la convention a suscité de nombreuses remarques auprès de l’opposition. Il stipule que "la concession est consentie à titre gracieux et ce, jusqu’au 31 août 2023. Le bâtiment devra être vidé du matériel du club au plus tard le 31 août 2023 et une visite de constat et de remise des clefs aura lieu le 1/09/23" .

"Cet article est d’une violence absolue" , a noté Jacques Dupire. Dans la foulée, Michel Delitte (Horizon Citoyen, tendance cdH), a sollicité une suspension de la séance afin de proposer un amendement avec les autres membres de l’opposition, à part Écolo. "La concession est consentie à titre gracieux et ce, jusqu’au 31 août 2023. Dans la mesure où les locaux seraient vendus, la Commune s’engage à trouver une solution équitable pour le maintien du club dans notre entité."

Sans surprise, la majorité a refusé l’amendement. "Nous restons sur notre position et nous pensons que cette décision est la plus juste possible." Afin de clore les débats, la bourgmestre Carine de Saint-Martin, a proposé de retirer l’article 2 de la convention. Lors des votes, l’ensemble des partis ont été favorables au renouvellement de la convention pour un temps déterminé sauf Michel Delitte qui est resté sur ses positions.