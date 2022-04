Hall sportif: l’avant-projet de rénovation divise

La société Arcadus Architecte propose principalement de créer un accès plus direct et plus visible au plateau sportif.

Il ne serait plus nécessaire d’y entrer pour accéder à la salle de fitness ou à celle de judo. Une réserve de plus de 60 m² viendrait aussi prendre place dans la nouvelle partie construite au départ d’une ossature en bois.

Comme dans la plupart des halls sportifs de la région, une vaste cafétéria serait conçue à l’étage, ainsi qu’une galerie qui permettrait de suivre les activités organisées sur le plateau sportif, avec une terrasse et un bureau.

Quant au rez-de-chaussée, il serait composé de l’accueil, des sanitaires, des vestiaires, et la liaison vers le "dojo" et la salle de fitness.

Avec un budget estimé à 2,3 millions d’euros TVA comprise, l’échevin des Finances, Sébastien Dorchy, a tenu à préciser que l’espace où on retrouve actuellement les terrains de tennis ne fait pas partie du projet de reconditionnement. " Une future plaine de jeux est pour l’instant à l’ordre du jour; c’est la solution la plus probable…"

Un avant-projet«peu détaillé»?

"L’avant-projet nous est présenté dans une forme pour le moins simplifiée, voire simpliste"estime Michel Devos, (PS/AC)."Un croquis de quatre pages et une estimation globale! C’est vraiment peu pour un projet d’une telle importance."

"La nécessité de maintenir un hall sportif au centre de Frasnes est, à la fois, une évidence et une urgence, vu l’état de délabrement et d’insécurité du bâtiment actuel, d’une part, et vu la demande importante et diversifiée des clubs, des écoles et de la population, d’autre part. Certains clubs menacent de s’expatrier vu l’état des installations. Ce serait dommage d’en arriver là. Dans ces conditions, vous comprendrez que, vu les imprécisions relevées, le groupe PS/AC ne pourra pas, en l’état et malgré la nécessité et l’urgence, voter pour cet avant-projet."

Du côté d’Écolo, on veut savoir si le hall sportif continuera à être ouvert pendant les travaux et si une réserve financière est envisagée vu l’augmentation des prix des matières premières."À ce stade, il est prématuré de dire si oui ou non le hall restera accessible"répond l’architecte."Concernant la réserve, je ne suis pas devin, mais à ce jour, 5% sont prévus."

"Pour moi, nous sommes loin d’un avant-projet, c’est une esquisse"remarque quant à lui Didier Verdoncq.

Jacques Dupire, conseiller indépendant, ne pas manque pas de témoigner sa frustration. "Cette rénovation est indispensable et les groupes sportifs méritent beaucoup mieux. Cet avant-projet devait être mieux ficelé. On meurt d’envie d’être favorable, mais pas comme il a été présenté ce soir."

"Je me demande vraiment de qui on se moque"s’exclame Michel Delitte, chef de groupe de "Horizon Citoyen" (tendance cdH)."Depuis plus de huit ans, nous réclamons une attention particulière pour ce hall. Nous présenter un projet d’une telle ampleur sur quatre pages, comme disait un ancien conseiller communal: il faut le faire! De plus, je veux bien faire un pari mais on ne sera pas loin des trois millions d’euros. Horizon Citoyen estime que vous vous lancez tête baissée. In fine, nous sommes pour le maintien du hall sportif de Frasnes. Cependant, nous restons contre cet avant-projet par faute d’informations et de détails techniques."