Loups et logements écotouristiques à Flobecq : nouvelle demande de permis

Aujourd’hui, une nouvelle demande de permis unique a été demandée et l’enquête publique est ouverte depuis ce vendredi.

La demande porte sur l’aménagement et l’exploitation d’un enclos à loups et d’une tanière pour héberger une meute de 6 à 12 individus, la construction de logements écotouristiques (6 cabanes logements insolites, 1 cabane-conciergerie et 1 cabane "backstage" pour le soin des loups) et un enclos secondaire pour la mise en quarantaine et aménagement d’un parking pour les visiteurs, ainsi que la demande de création d’une voirie (prolongement du sentier n°15).

"Le projet s’implante dans l’ancienne carrière du domaine du Mont de Rhode" lit-on dans le dossier. "Cette carrière n’étant plus exploitée depuis 2006, le projet vise à valoriser le site. Le demandeur souhaite pour cela implanter des hébergements de loisir écotouristique, sous la forme de cabanes en bois ayant vue sur un enclos à loups. L’idée est de présenter une espèce endémique dans son milieu naturel."

La superficie totale de l’enclos principal sera de 2 ha. Cet enclos sera délimité par une clôture en métal de 3 m de haut et enterrée sur une profondeur de 80 cm. "Le bon état de la clôture sera vérifié une fois par jour par le/la concierge" précise-t-on. "La présence d’une conciergerie est nécessaire pour pouvoir veiller en tout temps au bien-être des animaux."

"Aucun contact ne sera possible entre les visiteurs et les loups. Une petite clôture en bois installée à 10 m de la clôture métallique empêchera les visiteurs de pouvoir atteindre cette dernière. (...)"

On lit encore que l’enclos comportera une tanière couverte de 18 mètres carrés, accessible à tout moment pour les loups dont une seule espèce sera présente (6 à 12 animaux, en fonction des naissances et de la vente des jeunes).

La capacité d’accueil maximale du site (ouvert 7 jours sur 7 et 24 h sur 24 pour les clients uniquement) sera de 18 personnes. Des panneaux didactiques seront placés le long du chemin d’accès, "au niveau des zones d’observation et dans les cabanes".

"Après l’obtention du permis unique et la construction des cabanes et infrastructures, la dernière phase du projet avant l’ouverture du site sera l’obtention de l’agrément pour parc zoologique" précise-t-on encore.

L’enquête publique est ouverte jusqu’au 18 novembre (11h).