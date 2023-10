Le Parc naturel du Pays des Collines, un catalyseur territorial pour restaurer la nature

"Cela fait partie de nos missions que de restaurer la nature. Actuellement, deux projets sont terminés. Ils ont été réalisés sur l’entité de Flobecq ", indique Baptiste Hottekiet, directeur du Parc naturel du Pays des Collines.

Les premiers travaux concernaient la création d’une mare en milieu prairial chez un particulier qui n’était autre qu’un guide nature ayant la volonté de rendre son terrain d’avantage favorable à l’établissement de la faune. "Le projet avait pour objectif de développer un habitat pour les tritons crêtés, explique le directeur . Nous avons reçu la demande et nous avons tenu un rôle d’expertise pour établir le projet, mais également un rôle de trésorerie afin de pouvoir préfinancer le chantier."

Le second projet réalisé par le Parc naturel, cette fois en collaboration avec le Département Nature et Forêt, s’est réalisé dans le Bois de la Louvière. Une mare a été creusée afin d’apporter une nouvelle sorte d’habitat pour les amphibiens.

Des futurs chantiers pour l’extension de l’habitat

Bien que le programme de développement rural de la Wallonie s’étende de 2014 à 2020, quelques autres projets sont encore en cours de réalisation. A Frasnes, un dossier a été introduit et validé pour retravailler les berges des anciens bassins de décantation de la sucrerie qui se trouvent en réserve naturelle, en vue d’étendre la roselière pour augmenter sa capacité d’accueil. "Le coût des travaux sera d’environ 50 000 euros. Ils sont préfinancés cette fois par la commune, qui a collaboré avec le Parc naturel, le contrat-rivière Escaut-Lys, l’Orée du Pays des Collines, ainsi que le comité de gestion de la réserve pour monter le dossier", précise le directeur du Parc naturel.

À Ellezelles, c’est un réseau de mares qui sera réalisé. "Il permettra aux tritons crêtés de s’établir et se développer. Pour cela il faut que le réseau soit dense, afin qu’un brassage des gênes soit possible. L’utilisation intense du territoire a causé la diminution des milieux humides dans lesquels cette espèce peut se développer. Les tritons crétés sont classés espèce Natura 2000. Il est important qu’on les préserve et donc qu’on reconstruise de leur habitat", explique Baptise Hottekiet.

Un autre dossier est en cours de préparation pour encore étendre ce réseau de mares à Ellezelles. Un agriculteur du village d’Ostiches à Ath a également fait la demande pour installer une mare dans sa prairie pour les tritons crétés.

Encore des projets tout juste introduits

Deux autres dossiers viennent d’être déposés pour la région du Pays des Collines. Le premier concerne à nouveau le Bois de la Louvière à Flobecq où il sera question de restaurer la lande à bruyères qui constitue un habitat Natura 2000 d’intérêt communautaire.

Et, le second, sur l’entité de Frasnes, a pour objectif de de développer la flore en zone mégaphorbiaie, en passant par la fauche de la prairie de la coopérative agricole, "Les Enfants d’Emile". L’installation de deux mares est également au programme.

"Nous sommes généralement force de proposition, mais nous sommes aussi à l’écoute des citoyens et des communes. Nous réalisons régulièrement des projets sur fonds propres, mais nous pouvons jouer un rôle de catalyseur territorial pour mobiliser du financement et accompagner des démarches citoyennes, communales et régionales. La totalité des travaux qui seront réalisés grâce au programme wallon de développement rural ont une valeur totale d’environ 90 000 euros, préfinancés par nous seuls ou avec des partenaires", souligne le directeur.

Le programme wallon pour le développement rural s’étend jusqu’en 2020, mais des projets peuvent toujours être déposés. "On consomme actuellement la dernière enveloppe, mais on ne connaît pas la réelle date de fin du programme", indique Baptiste Hottekiet qui espère encore une future action sur l’entité du Mont-de-l'Enclus.

Même si les derniers dossiers doivent encore être validés par la Région wallonne, jusqu’à présent, le Parc naturel et ses partenaires n’ont jamais connu de refus.