Une affiche (quasi) 100% made in Flobecq pour la Fête de la musique

De la qualité "locale"

L’an dernier, la Fête de la musique avait revêtu un caractère exceptionnel dans le cadre de l’inauguration de la Place rénovée "en terrasses". La Commune ne voulait pas être en reste cette année, avec une programmation qui fait toutefois la part belle aux artistes du coin, pour la plupart flobecquois ou liés à la cité.

C’est le cas du duo réputé de musique électronique (mélangeant DJ set et live) Les Chimistes ! – ils seront le lendemain à Tournai – qui se produira en after party, après le concert du groupe Amy’Sphere, un hommage à la regrettée reine de la soul, Amy Winehouse, construit au départ de l’école de musique Centr’Art.

Mêmes attaches régionales pour les deux formations qui complètent l’affiche: Octafuzz, un cover band réunissant quatre musiciens d’horizons, d’influences et de styles différents, et The Toasters, dont le chanteur habite Flobecq, qui multiplient les sets un peu partout en Belgique avec leur rock classique ou garage. Quant aux Percutés !, l’ensemble de percussions déambulatoire, qui prendra en charge les intermèdes entre le changement de groupes, il est né tout près d’ici, à Ath !

Un week-end spécial

Les festivités débutent à 18 heures. Un food truck sera présent sur la Place, mais il y aura aussi possibilité de boire et de manger ailleurs dans le village, comme à la taverne O rêve de Ma-L, l’ancien Salon du Centre, un lieu dédié à la restauration, mais aussi à la musique, "d’autant que la nouvelle tenancière, Marie, chante très bien". En bonne entente avec l’administration communale, des concerts seront ainsi également proposés devant l’établissement: la chanteuse Manon, The Silver Swallows et, en tête d’affiche, le groupe de cover pop-rock CarpeDiem.

"Ce sera vraiment un week-end spécial pour Flobecq, ajoute Amandine Lesceux, puisque ce dimanche 25 juin, aura lieu, à nouveau au Salon du Centre, rue René Dubreucq, la journée découverte des commerces locaux."

Une foire commerciale donc, avec des activités et animations diverses, de 10h à 18 h, dont une démonstration de pole dance, cette discipline à la fois sportive et artistique qui compte aussi pas mal d’adeptes dans la localité.