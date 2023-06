Regards contrastés sur la situation financière de la Commune, à Flobecq

"Nous votons toujours les comptes car c’est de la mathématique" note Xavier Vancoppenolle (Respect). "Depuis 2019, le mali de l’exercice propre est progressif" note-t-il en substance. "Le taux de couverture des dépenses par la fiscalité est en diminution. Et la situation financière de la Commune est préoccupante si l’on s’en tient aux chiffres. Il va falloir entreprendre la révision de certains projets sauf si on utilise une arme fatale comme une augmentation de la fiscalité."

Le bourgmestre Philippe Mettens (PS/Vivacité) ne partage évidemment pas cette analyse, et il le dit dans son style habituel, avec quelques pincées d’ironie. "On peut toujours voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Mais il faut regarder aussi la situation globale des communes en Wallonie: elle se dégrade en général. Par ailleurs, nous avons toujours un boni global."

"Au niveau du personnel, nous sommes “sous-staffés”" remarque le bourgmestre. "Un travail considérable est effectué sur un nombre d’épaules relativement limité. Il y a eu des recrutements communaux, mais ils ne s’avèrent pas toujours optimaux. Flobecq n’est pas une commune très attractive pour des agents avec une formation universitaire. Et nous avons aussi un très gros salaire payé depuis deux ans sans qu’il ne soit présent, ce qui a aussi un impact significatif" note Philippe Mettens.

"Nous restons donc dans une situation aussi favorable que l’année dernière avec un léger déficit à l’exercice propre qui s’explique fondamentalement par ces retards de perception des recettes fiscales. Nous pouvons donc plutôt nous féliciter de la situation et nous pouvons surtout espérer que lors du prochain exercice comptable, on puisse recouvrer ces recettes en retard et retrouver une trajectoire vertueuse comme celle que l’on connaît depuis 25 ans. Très peu de communes sont restées pendant 25 ans sans toucher à la fiscalité d’une quelconque manière. Si nous ne l’avions pas fait, nous serions dans une situation un peu plus délicate. C’était notre devoir que de procéder à une forme d’ajustement ; Flobecq est une petite commune qui n’a pas beaucoup de sources de recettes comme d’autres. L’un dans l’autre, notre politique d’investissement, notre efficacité, nos actions et nos recettes nous permettent de maintenir une bonne santé financière dans la Commune."

Dans la foulée, le conseil a logiquement approuvé la 1ère modification budgétaire 2023, avec un boni de près de 140 000 € à l’exercice propre et un boni global d’un million €. Comme le souligne l’échevin des Finances, Amandine Lesceux (PS/Vivacité), une enveloppe de 300 000€ a été placée dans un fonds de réserve. L’idée de la majorité n’est pas de thésauriser, en substance, mais d’avoir une sorte de poire pour la soif en cas de dépenses imprévues, sans devoir passer par l’emprunt.

Xavier Vancoppenolle met évidemment en avant l’érosion progressive du boni, tout en formulant quelques autres remarques. Le groupe Respect et le mandataire indépendant Carlo De Wolf expriment des votes négatifs (pour la MB).