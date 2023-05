"Bien plus vert cette année, il fait la part belle à la mobilité douce en proposant deux parcours: l’un à pied, l’autre à vélo (et une variante pour les voitures), sur base d’un itinéraire papier comprenant des questions sur le paysage, l’environnement, la nature" indiquent les organisateurs.

"Cette année, le concept a été entièrement revu ! Les deux rallyes fusionnent en un seul."

Deux parcours différents

Ce samedi 13 mai, cette nouvelle édition proposera deux parcours.

Un premier itinéraire d’environ 20 km totalement dédié aux vélos (passage par le RAVeL) comprenant six étapes + une variante de ce parcours le rendant accessible aux voitures, mais cette fois en sept étapes.

Un deuxième itinéraire, totalement différent, de 5 km, est spécifiquement dédié aux marcheurs.

"Le principe est simple" soulignent les organisateurs. "Au départ de La Houppe, très exactement de la Cabane Sylvie, armés d’une feuille de route et d’un questionnaire, les participants, familles ou groupes d’amis, s’affronteront sur leurs parcours respectifs en tentant de répondre à un maximum de questions. Botanique, histoire, observation, architecture, patrimoine: il y en a pour tous les goûts."

"L’itinéraire pédestre emmènera les promeneurs à travers bois, aux abords de fermes, de prairies, le long d’une carrière, d’un étang ou d’un ruisseau. Chapelles et arbres remarquables, petits ponts, anciennes maisons renommées, fontaine, vues panoramiques époustouflantes: une multitude de choses à découvrir, et une quarantaine de réponses à trouver !"

"Pour les circuits des vélos et des voitures, les participants partiront eux aussi de La Houppe ; ils passeront par Flobecq, suivront le RAVeL (ou le longeront via la route dans le cas des voitures) et après un crochet par les Ardennes flamandes, remonteront sur La Houppe, leurs questionnaires dûment complétés. Ils pourront aussi s’ils le souhaitent (mais uniquement sur réservation) déguster une “assiette découverte” concoctée par la Métisse Des Collines."

"À leur retour, les équipages participants seront invités à échanger leurs observations et leurs réflexions."

La journée se terminera par la proclamation des vainqueurs et la remise des prix.

"Rallye des Arbres Remarquables", samedi 13 mai ; départs à la Houppe à Flobecq entre 10h et 11h ainsi qu’entre 13h30 et 14h30. Prix: 8€ par itinéraire + questionnaire (un par groupe ou par famille). Contact: 068/64.51.55 ou 0489/16.93.10 ; info@ecomusee.eu