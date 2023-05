Lutter contre le désert médical à Flobecq

Ils sont trois et surtout ils sont jeunes. Pour une commune rurale comme Flobecq, l’installation du cabinet médical des Collines est une aubaine. Alors que la pénurie de généralistes était bel et bien une réalité, ce n’est désormais plus autant le cas. En effet, tout n’est pas rose non plus. La pénurie bien réelle dans les communes voisines (en Flandre et à Lessines notamment), amène certains patients à venir jusqu’à Flobecq pour une consultation. "Cela montre la vraie nécessité de s’installer dans les zones rurales", commentent d’emblée les trois collaborateurs. Une idée d’autant plus logique pour Mathieu Vandermonst, vu ses origines flobecquoises. Avec Cyril Pierman (de Jurbise), ils ont partagé leur cursus scolaire et bien plus. "Nous étions déjà ensemble en première secondaire au Collège Saint-Julien à Ath et nous nous sommes ensuite retrouvés à Namur pour un bac en médecin, avant de terminer à Woluwe pour notre master."