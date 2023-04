Ellezelles-Flobecq: "Tu es là, mon fils", roman collectif de Copains-Copines

Itinéraire d’ici

Le récit s’ouvre un jour de Fête des Mères, dans une maison de retraite. Tessa voit arriver son fils, un bouquet à la main. Ce moment de complicité la ravit. En le regardant s’éloigner, elle pense à leur lien et à leur histoire.

Jeune infirmière, Tessa rencontre l’homme de sa vie, le conteur Erwan. Les récits qu’il transmet sont issus du répertoire traditionnel des contes, mais il peut également puiser dans une réserve plus inventive, la sienne. Très apprécié par les résidents, Erwan l’est aussi de ses élèves, dans une école proche. Déclaration d’amour, fiançailles, mariage, voyage de noces en Bretagne, rien ne manque à ce parcours qui ressemble à tant d’autres du XXe siècle.

Après un constat de stérilité, le couple décide d’adopter un enfant. Le petit Lucas leur tombe dans les bras: il est le fils d’une amie de Tessa, qui vient de perdre la vie après une période de solitude et de maladie. Le gamin grandit, découvre le monde agricole à travers l’environnement immédiat, l’école et les classes de mer. Il s’ouvre à d’autres horizons, souffre de harcèlement scolaire, que ses parents adoptifs l’aident à dépasser, tout comme les questions concernant son père biologique. La vie continue avec les études, une rencontre essentielle, des projets.

L’équipe des six a veillé à l’organisation du récit, à la succession des étapes, à l’harmonie des personnages et des situations. "Puisque nous étions dans l’impossibilité de nous voir pour travailler ensemble, nous avons œuvré chacun de notre côté, rappellent Jocelyne Caudron, Maryline De Backer, Colette Lison, Marylaine Masquelier, Jacques Merckx et Francis Vereerstraeten. Dès la liberté retrouvée, nous avons relu et corrigé ces pages, tous réunis. Notre souhait est de divertir les lecteurs, de leur faire passer un bon moment."

"Tu es là, mon fils", par Copains, Copines, éd. Le Livre en Papier, en vente (12€) à la librairie Carine (Flobecq et la librairie des Collines (Ellezelles).