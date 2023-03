Flobecq: de la librairie Carine à "Livres & Vous"

Ce qui a toujours motivé Carine, ce sont les services apportés à la clientèle et ils sont nombreux. "Les cartes pour la TEC, les plaques d’immatriculation, les sacs-poubelle et PMC, des timbres-poste, le rechargement pour les compteurs à budget. Avec, en marge, des frigos qui offrent quelques rafraîchissements, des friandises et des articles de dépannage. Et toujours, la presse, des revues et une multitude de livres. Ce qui a le plus gonflé, ces derniers temps, c’est le département colis. C’est beaucoup de boulot. Nous travaillons avec bpost, Mondial Relay, UPS, GLS, DPD."

"J’ai tout donné…"

Évidemment des liens se sont tissés avec la clientèle. "Les gens viennent de partout dans la région et ils sont toujours dispos pour un bout de causette. Aujourd’hui, je pense que j’ai vraiment tout donné pendant ces 37 années passées derrière le comptoir. Nous avons d’ailleurs agrandi le magasin trois fois et, heureusement, mon compagnon, Pierre Blomaert m’a toujours épaulée. Ceci dit, la vie ne s’arrête pas. Ici c’était tous les jours dimanche. Demain, je ne sais pas ce qui m’attend, mais il y a tant de choses à faire. Dans l’immédiat, je pars vivre dans le sud… à Ogy."

Livres & Vous

Carine s’en va, mais la librairie reste et c’est Carmelina Ristagno qui prend la relève. "Je démarre un peu comme Carine. Par hasard. Je travaillais dans la grande distribution avec une forte envie de me mettre à mon compte. Ma collègue Evodie m’a signalé que la librairie de Flobecq était à reprendre. J’en ai discuté avec Carine. Serge, mon mari, m’a soutenue et nous nous installons le 1er avril. Comme nous avons une vie de famille très prenante avec deux enfants, Evo va venir en appoint. Rien ne va changer, dans un premier temps, si ce n’est le développement d’un département cadeaux, mais ce seront des cadeaux personnalisés." Par contre, ce qui change tout de suite, c’est le nom de la libraire qui devient "Livres & Vous". "Pour évoquer à la fois la vente des livres et la livraison des colis et pour que la confiance et la convivialité demeurent."

Librairie Livres & Vous, Rue René Dubreucq 1, 7880 Flobecq