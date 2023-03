Flobecq: deux jolis palmarès, un pistolet et un coup-de-poing américain

L’ex-compagne de Thomas (nom d’emprunt) a refait sa vie avec un homme, Tony (nom d’emprunt) qui au moment des faits était toxicomane. "Il l’a entraînée dans la drogue. Nous avons un enfant ensemble, alors je voulais l’aider". Le 12 mars 2022, Thomas interpelle son ex-femme à ce sujet. Les esprits s’échauffent par messages. Le nouveau compagnon s’en mêle. Un rendez-vous est fixé sur la place de Flobecq. "Ils sont arrivés en voiture. Mon ex en est sortie et m’a directement donné deux gifles. Je me suis approché du véhicule et j’ai vu que Tony avait une arme sur les genoux. J’ai pris peur. J’ai ouvert la portière et lui ai porté un coup. J’ai brisé le pare-brise, puis j’ai pris la fuite. C’est à ce moment-là que Tony est sorti et a tiré en l’air. Je me suis défendu contre un potentiel agresseur".