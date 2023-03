Ce sera la fête avec les géants ce dimanche à la Houppe à Flobecq

Jacobus, le géant vert, représente la force de la nature afin de défendre l’environnement et les beautés du hameau de La Houppe. Ce géant a été construit de façon très artisanale en 1985 par Valère De Temmerman et Ghislain D’Hose (la tête), Georges Vandevelde (peinture de la tête), Armand Matton (tressage du chapeau), Yves Ghijselinck et Reinhilde Meyts (impression du T-shirt, rafraîchi en 2004 par Patricia Uytterschaut), Maurice De Gezelle et la Maison Rasson-Modde (confection de la robe). Jacobus a été fabriqué à l’effigie de Jacques Van Heuverzwijn (dit le maïeur de La Houppe).

En 2004, l’ASBL Pottelberg lui propose une jeune fiancée, Jeanne-Lisette de l’Ancre, née à Boudenghien sur Ancre (Flobecq). Elle a été construite entièrement et gratuitement par J-Cl. et Patricia Desmet-Uytterschaut, en souvenir de "Madame Jeanne", dernière institutrice à La Houppe, et Lisette, maman de Patricia.

Jeanne-Lisette de l’Ancre et Jacobus se sont officiellement unis lors de la ducasse Poetje de 2004.

Actuellement, le comité de l’ASBL envisage de s’associer au comité des géants de Flobecq (les Géants se réveillent). Lors de cette cérémonie, animée par la fanfare Sainte Cécile de Wodecq, Jacobus et Jeanne-Lisette rejoindront la géante Sylvie qui représente également le folklore du hameau de La Houppe. Le but est de continuer à les faire découvrir par le public et de perdurer leur histoire.

Programme de la journée:

14h, promenade guidée dans le cadre des "Journées wallones de l’eau" au départ de la Cabane Sylvie. À14h aussi, thé dansant à la Taverne "Caplette". à17, danse des géants Sylvie, Jacobus et Jeanne-Lisette"devant la chapelle Saint-Christophe avaec la fanfare de Wodecq. À 17h30, apéro"Poetje" de La Houppe (Cabane Sylvie et Caplette).

Andrée D’Hulster : 0478/34 81 44 ou adhulster@yahoo.fr