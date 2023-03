A l'ordre du jour du conseil communal de Flobecq le mardi 7 mars

Les élus locaux se réuniront ce mardi 7 mars à 19h à l’administration communale (rue des Frères Gabreau). La séance sera aussi retransmise sur le site internet de la commune. Lors de cette réunion, les conseillers devront notamment se prononcer sur les rapports financier et d’activités du plan de cohésion sociale, la délégation au Collège communal des marchés publics de travaux, fournitures et services pour des montants inférieurs à 30 000 € (extraordinaire) et à la direction générale pour les marchés inférieurs à 5 000 € (ordinaire) et 2 500 € (extraordinaire). Les élus examineront aussi le budget pluriannuel de la RCA des Collines et deux motions seront soumises au vote: l’une concerne la libération d’Olivier Vandecasteele, la seconde la création d’un master en médecine à l’UMons.