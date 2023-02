Flobecq: une habitation ravagée par un incendie, ses occupants ont été relogés

"Le feu s’était déclenché dans une maison quatre façades composée d’un rez-de-chaussée et de combles aménagés. À notre arrivée sur place, la toiture était déjà embrasée", explique le lieutenant Éric André, qui a dirigé l’intervention. "On a réussi à préserver une partie du toit. Fort heureusement, l’étage et le rez-de-chaussée étaient séparés par des hourdis en béton, ce qui a empêché la propagation du feu. Par contre, les dégâts dus à l’eau sont très importants au rez-de-chaussée. L’électricité a été coupée et la maison n’est plus habitable pour l’instant".

Cet incendie n’a pas fait de blessé. Les occupants, un couple âgé d’une soixantaine d’années, ont été pris en charge par les services de secours et relogés dans un logement d’urgence de la commune de Flobecq. Un feu de cheminée est à l’origine de l’incendie.