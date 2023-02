Avec l’humour et la décontraction qu’on lui connaît, Philippe Mettens a souhaité la bienvenue à tous les nouveaux venus renforcer l’équipe des employés communaux ; un à un. "Vous savez que, dans cette commune, nous avons vécu dans le temps des situations bien difficiles où il y avait un effectif particulièrement réduit. Efficace, certes, mais réduit." Une circonstance qui imposait une pression constante aux membres du personnel et rendait l’ambiance de travail détestable. "Nous avons donc décidé de regarnir nos colonnes et engagé de supers collaborateurs."

Le maïeur, fidèle à ses habitudes, a tenu à rappeler que dans cette commune de 3600 habitants, on était "capables de faire des choses incroyables". Il a pris pour preuve les Antoniades fraîchement terminées grâce au concours de nombreux talents flobecquois et au dynamisme des associations locales. Des festivités aussi rendues possibles grâce aux équipes de la commune. "Ils ont été remarquables. Ils ont travaillé sans compter avant, pendant et après. Administratifs et ouvriers, tous ont été efficaces et réactifs."

Philippe Mettens a aussi voulu mettre en lumière le travail de l’ombre du CPAS et accueilli Fleur Thielemans en tant que nouvelle directrice générale de la structure. "C’est vrai que nous sommes une petite commune, mais qui n’est pas exsangue de problèmes sociaux. La situation délicate dans laquelle on se trouve aujourd’hui, notamment en raison de la crise énergétique, fait apparaître des situations difficiles que l’on parvient à gérer grâce à une équipe brillante."

Le bourgmestre a profité de ces retrouvailles pour partager à nouveau son bonheur d’être entouré d’une équipe jeune, investie et compétente. "Je trouve que l’on peut être très fiers d’avoir une Collège et un Conseil comme les nôtres."

Et Philippe Mettens d’ajouter qu’il était important, dans de petites communes comme Flobecq, "de tous se coaliser". C’est ainsi qu’il a rappelé l’élargissement de la majorité aux libéraux. "Nous avons pu ainsi constituer une majorité large et constructive en laissant de côté ceux qui instrumentalisent les conseils communaux à leur profit."

Des relations assainies aussi avec la zone de police depuis l’arrivée du nouveau chef de corps Hugues Lebedelle.

Enfin, Philippe Mettens a réaffirmé sa volonté d’aller toujours plus loin en termes d’inventivité. "Ce qui nous caractérise et que l’on va tenter d’entretenir dans les mois et années à venir, c’est cette volonté de maintenir notre ambition d’innovation."