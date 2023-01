Antoniades à Flobecq: Saint Antoine a sauvé la planète (photos)

Une fine pluie s’est abattue sur le public et un petit homme tout de noir vêtu est apparu dans la nuit. D’une voix profonde et triste, il a évoqué les guerres, les maladies, la pollution. Il tenait dans les mains notre planète bleue et en jouait comme d’un vulgaire ballon qui allait éclater. Notre monde était à l’agonie et seul Saint Antoine pouvait le sauver. Alors on l’appela, à grands cris. Et un feu s’abattit sur la scène pour tout détruire. Et sur les cendres, de petites lueurs d’espoir se mirent à brûler. Et la lumière fut.