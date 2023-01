L’agenda Wapi: les Antoniades, le carnaval d’Anvaing, le Ramdam Festival, et d’autres idées de sorties pour ce week-end

1. Les Antoniades (Flobecq)

Les Antoniades reviennent après deux années d’absence et vont réchauffer le cœur des Flobecquois jusqu’au mardi 24 janvier.

Le spectacle intitulé "Les bâtisseurs d’un autre monde", prévu ce vendredi 20 janvier à 20 h, marque le début des festivités et se présente comme "un spectacle contemporain avec parade musicale, comédiens, show lasers et arts de la rue". Ensuite, au Salon du centre, à 21 h, soirée DJ avec Yannick Navet et M.Y. Event.

©Luc Van den Eynde

Les festivités se poursuivent samedi au Salon du centre, avec une balade gourmande (10h – 16 h) et le festival de la soupe (11h – 13 h). À la Maison de village, de 12h à 20 h, marche du Pourchau.

Le dimanche matin, à 11 h, la Maison de village s’ouvre à l’apéritif des Flobecquois, suivi du repas des porteurs de géants. Le cortège des géants et Gilles de Flobecq s’élancera dès 13h depuis le centre du village. Aux côtés des gilles et des géants locaux, Georges Delizée, Sylvie, le Cochon et les Cochons Dingues, on retrouvera le Caou de Merville, le Canonnier, la Cantinière, Baudouin IV et Alix d’Ath, Sébastien et Mme Tramasure de Lessines, la Belle Hélène de Steenvoorde, les petits géants de Deux-Acren, Bernard le pompier d’Aniche. Avec, pour les faire danser, les Amis d’Pierrot et le Touyout Band d’Ath, la Philharmonie royale Sainte-Cécile de Wodecq et les Amis réunis d’Ellezelles.

Mardi matin, la braderie s’installera dans le centre de 8h à 13 h.

2. Le carnaval d’Anvaing

Anvaing célèbre, ce samedi 21 janvier, son trentième carnaval. Le cortège sera suivi du couronnement ; du feu d’artifice et d’une superbe soirée.

©ÉdA

La saison des carnavals a bien commencé. Quinze jours après les Bommels à Renaix, c’est à Anvaing que les fêtards reviennent.

Le programme est le suivant, ce samedi 21 janvier au départ de la Maison de village d’Anvaing: "bal des Tchos" à 14 h ; départ du cortège depuis l’école d’immersion Anvaing à 17 h ; couronnement royal à 19 h 30 ; feu d’artifice à 20 h 30 ; soirée dansante à 21 h.

3. Le Tournai Ramdam Festival

Le Tournai Ramdam Festival, le festival du film qui dérange se poursuit ce week-end, et jusqu’au lundi 23 janvier au cinéma Imagix.

Il reste encore quatre jours à la programmation de la treizième édition du Ramdam pour vous déranger !

©ÉdA

Ce vendredi 20 janvier, on peut noter le long-métrage " 16 ans ", en présence du réalisateur, Philippe Lioret et des deux jeunes acteurs principaux. Ou encore "Noémie dit oui", un film québécois de Geneviève Albert.

Le week-end se poursuit avec une série de fictions et de documentaires provenant des quatre coins de la planète. Le festival, c’est aussi des discussions et des moments festifs après les projections.

Trois expositions sont également à découvrir jusqu’au lundi 23 janvier, jour de clôture du festival. Plus d’infos: www.ramdamfestival.be

