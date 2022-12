Le budget communal de Flobecq voté majorité contre opposition

Et Amandine Lesceux, l’échevine en charge des Finances, d’ajouter: "sans cette adaptation, nous aurions présenté un budget souffrant d’un mali de 200 000 €, mais grâce à notre anticipation des difficultés, nous présentons plutôt un mali de quelque 220 000 €."

À noter aussi qu’avec le cumul des résultats des années antérieures, le boni global s’élève à un peu plus d’1,2 million d’euros.

Sans surprise, ces chiffres n’ont pas été évidents à obtenir, notamment en raison de l’augmentation des dépenses de fonctionnement et de personnel. Dans le premier cas, la hausse est surtout justifiée par la crise énergétique en cours et, dans le second, par les cinq indexations salariales appliquées en 2022 et les deux encore à venir.

Les dépenses de transfert souffrent également en raison d’une augmentation de la dotation au CPAS ; 127 000 € supplémentaires à cause d’un doublon temporaire à la direction générale de la structure.

Au niveau des investissements au service extraordinaire, la majorité a prévu l’extension de la bibliothèque (aménagement de l’étage) pour 300 000 €, mais aussi de poursuivre l’aménagement de la Maison des plantes médicinales pour 60 000 €, ainsi que la pose de nouveaux PAV pour 40 000 € et l’installation des caméras ANPR en ce début d’année (130 000 €). Le projet de Smart City est également budgétisé à hauteur de 150 000 € et les autorités envisagent la création des "100 mètres de Flobecq", un circuit touristique au Marais des Sœurs le long du RAVeL (30 000 €).

Sur le dos des Flobecquois ?

L’opposition Respect-cdH, le boni présenté est "l’arbre qui cache la forêt". Xavier Vancoppenolle a estimé que les Flobecquois devaient d’ailleurs subir une "triple condamnation". "D’abord ils ont gagné moins, ensuite ils sont taxés plus et enfin ils doivent faire face à l’augmentation des prix notamment de l’énergie." Et le conseiller d’opposition d’ajouter: "si l’on continue à dépenser autant, on va avoir un vrai problème avec le budget".

Autant de raisons qui ont poussé le groupe Respect-cdH à voter contre le budget au service ordinaire, tout en faisant confiance à la majorité en ce qui concerne l’extraordinaire malgré un déficit de 200 000 €.

En réponse à l’intervention de Xavier Vancoppenolle, le bourgmestre Philippe Mettens lui a demandé ce qu’il aurait fait pour assumer les augmentations auxquelles doit faire face la commune ; singulièrement l’augmentation de 14% des dépenses de personnel en raison des indexations successives. "Vous avez engagé beaucoup !" a alors commenté Xavier Vancoppenolle. Il n’en fallait pas plus pour agacer Philippe Mettens. "Nous sommes largement en dessous de la norme et, sans ces personnes qualifiées, comment assurer les services à la population ? Là, nous pouvons dire aux citoyens que la commune va bien et que l’on va pouvoir continuer à leur offrir un centre sportif fonctionnel, des activités culturelles et des services efficaces. Nous avons, par rapport à d’autres entités, une situation qui reste très enviable et nous pouvons regarder sereinement vers le futur."