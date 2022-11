"Il s’agit d’une réaffectation des recettes et des dépenses dans les mêmes fonctions", a précisé Gauthier Vandekerkhove. "Ce que l’on peut souligner par rapport au budget initial, c’est qu’à l’instar de ce qu’il s’est passé à la commune, les points APE auparavant attribués par fonction salariale le sont aujourd’hui de manière globalisée afin de respecter les prescrits légaux suite à la réforme du système."

En outre, il y a une augmentation des dépenses de 46 000 € et des recettes dans les mêmes proportions. "Lors de la réunion de concertation et du conseil de l’action sociale qui se sont tenus en date du 18 octobre, il n’y a eu aucune objection quant à ce projet de modification budgétaire."

Dans les rangs de l’opposition, Xavier Vancoppenolle a rappelé que le budget de cette année était en déficit et qu’il avait fallu absorber l’entièreté du boni des années antérieures pour qu’il soit à l’équilibre. "Je constate que la plupart des membres du comité de concertation Ville/CPAS, signalent qu’il faudra certainement augmenter la dotation communale l’an prochain." De quoi entraîner des craintes liées à l’augmentation des dépenses dans le chef du conseiller Respect-cdH.

"On peut craindre qu’il faille aller chercher de l’argent là où il y en a, soit dans les bonis de la commune…"

Pour le bourgmestre Philippe Mettens, ce n’est pas là l’essentiel… "Est-ce qu’il faut davantage craindre une augmentation des dépenses sociales ou une précarisation de nos concitoyens ?"

Le maïeur estime qu’il s’agit d’une médaille à deux revers. "C’est vrai qu’il y a le volet financier, mais moi je suis beaucoup plus attaché au fait qu’il faut que nous nous occupions de nos concitoyens. On va avoir de plus en plus de gens qui vont se retrouver en difficulté. Beaucoup étaient à la limite et, avec les surcoûts en matière d’énergie, basculent dans une forme de précarité nouvelle."

Philippe Mettens parle de situation qui s’annonce "cataclysmique", mais se réjouis que Flobecq soit en capacité financière d’amortir le choc. Ce point a été voté à l’unanimité.