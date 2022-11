Ainsi, elle a souligné le fait que les recettes à l’exercice ordinaire augmentaient globalement de 35 000 €. "Parmi les hausses les plus significatives, on peut pointer la vente de coupes de bois sur pied (+27 587 €), mais aussi 13 419 € concernant la dotation aux Fonds des communes, 28 752 € pour l’additionnel à l’IPP et 8 618 € pour la réforme APE."

Du côté des diminutions, on note surtout une baisse de 120 241 € pour la déduction de cotisations patronales. "Cette grosse diminution, n’en est pas réellement une car ce montant est désormais repris sous le crédit intitulé “Réforme APE”. C’est donc une diminution qui a été compensée par ailleurs. De plus, en MB1, le crédit était passé de 165 000 à près de 268 000 €."

Du côté des dépenses, on constate une grosse augmentation de 17 000 € qui correspond à "un décalage temporel de perception de l’additionnel au précompte immobilier. Notre receveur a enregistré les droits constatés et pas les montants réellement perçus et la différence correspond à ce montant. Pour ce retard de perception, la tutelle nous autorisait à inscrire un crédit spécial de recettes pour compenser ce montant, mais on a décidé de ne pas l’inscrire pour avoir un budget réel."

Les deux autres augmentations importantes des dépenses concernent la dotation à la zone de police (+14 000 €) et le traitement du personnel de la Maison des plantes (+17 000 €), sans compter quelques adaptations relatives, notamment, aux frais en matière d’énergie.

L’autre grand changement dans cette MB, c’est la constitution d’un fonds de réserve et de provisions.

"Trois montants sont ici repris: le prélèvement pour le fonds de réserve extraordinaire de 82 000 € (qui correspond à 50 000 € + 32 000 € d’un subside lié à des inondations), un prélèvement pour le fonds de réserve ordinaire de 50 000 € et un prélèvement du service ordinaire pour les provisions à hauteur de 50 000 € également. En effet, pour constituer une provision, il faut faire un prélèvement sur un fonds de réserve qu’il a donc fallu alimenter. Les 50 000 € du fonds de réserve ordinaire sont donc en réalité les mêmes que ceux qui servent pour la provision."

Il n’y a ainsi que deux réserves budgétaires. De l’argent qui pourra être utilisé ou non en fonction des besoins. "A l’ordinaire, cela permettra d’assumer certains frais imprévus que ce soit en ce qui concerne l’énergie, la zone de secours ou du personnel par exemple. A l’extraordinaire, cela permettra de mobiliser du boni global pour ne pas devoir faire des emprunts dérisoires et donc éviter de payer des intérêts."

Un montage financier qui impacte le résultat à l’exercice propre. "Cela fait un peu tache car nous arrivons à un mali de 50 000 €, mais il s’agit bien d’un mali fictif, cet argent étant en réserve ailleurs. Nous ne pouvions pas faire autrement car la condition pour constituer ce fonds de réserve était d’être à l’équilibre…"

Le résultat global passe ainsi en dessous du million d’euros à l’ordinaire (989 000 €) et à 385 000 € à l’extraordinaire.

Seul dans les rangs de l’opposition lors de cette séance, Xavier Vancoppenolle a tenu à rappeler une nouvelle fois que l’imposition des Flobecquois avait été augmentée et que, "malgré la promesse d’un boni à l’exercice propre, on se retrouve finalement en négatif et avec un boni global qui se réduit encore. On a diminué de 20% le matelas que la commune possède et, à ce rythme-là, dans cinq ans, il ne restera rien."

La majorité n’a alors eu de cesse de réexpliquer qu’il n’y avait pas de diminution, l’argent étant simplement "parti" sur les fonds de réserves. "La volonté n’est pas d’utiliser ces montants. Nous avons voulu anticiper et être prévoyants pour pouvoir assurer d’éventuelles dépenses inattendues."

L’opposition Respect-cdH a voté contre cette modification budgétaire.