"Vous vous souviendrez que la commune de Flobecq s’était rebellée puisque nous avions estimé, à une certaine époque, que le management de la zone des Collines était à ce point déficient que cela nous paraissait inopportun d’augmenter les dotations avant même que la situation ne s’améliore", a rappelé le bourgmestre Philippe Mettens. "Aujourd’hui, nous avons un nouveau chef de corps ; un homme efficace, charmant et réactif. On voit la différence car il met en œuvre une réorganisation très significative de la zone qui nous pousse à approuver ce montant (NDLR: la dotation était auparavant fixé à quelque 208 660 €)."

L’opposition Respect-cdH, par la voix de Xavier Vancoppenolle, se réjouit que les autorités soient enfin "revenues à la raison et que l’on abandonne une posture de schizophrénie politique qui consistait, dans certaines assemblées à voter des budgets et proposer des politiques et, dans d’autres, à détricoter tout ce qui avait été voté par ailleurs."

Le conseiller a rappelé que son groupe avait toujours estimé que le coût de la sécurité des citoyens, certes important, était nécessaire. "Il faut donner les moyens aux hommes de police de pouvoir travailler correctement."

Philippe Mettens, qui estime avoir toujours pris ses responsabilités, ne partage pas la vision de son opposant politique. "Tout n’est pas une question d’argent. Ce qu’il se passait, c’est que l’on augmentait de manière artificielle les budgets pour créer un appel d’air et surtout de grands signaux de communication politique disant que l’on voulait renforcer la présence de policiers dans la rue, mais qu’en réalité personne ne voulait venir dans la zone pour travailler. Il m’a toujours paru absurde d’augmenter les dotations en sachant pertinemment que cet argent ne serait pas dépensé. C’est à ce point vrai que, depuis que le nouveau chef de zone a été désigné, les candidats affluent. C’était la question clé et on peut dire qu’aujourd’hui les budgets sont utiles."

Vers une régularisation ?

Xavier Vancoppenolle a, en outre, interrogé majorité quant à la dotation de l’an dernier, dont le montant avait été refusé par la tutelle lors du budget ; décision qui avait fait l’objet d’un recours.

Philippe Mettens a expliqué que les dotations antérieures (qui n’avaient donc pas été augmentées, mais payées) faisaient toujours l’objet de ce recours. "Nous avons vu les rapports de l’auditeur du Conseil d’État et ils sont extrêmement favorables à notre point de vue. Il y a donc très peu de chances que nous soyons obligés de faire une régularisation. Et elle ne sera d’ailleurs pas demandée par le conseil de police ; ça, vous pouvez me faire confiance."

Ce point a été voté à l’unanimité.