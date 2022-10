Flobecq va produire de l’hydrogène à base d’urine de cochons

Comme annoncé il y a quelques mois dans nos colonnes, le bourgmestre ambitionne cette fois de produire de l’hydrogène grâce à la valorisation de déchets animaux.

"Nous avons officiellement déposé le projet de subvention afin de mettre sur pied une unité de production d’hydrogène à base d’urine de cochons", a communiqué le maïeur à l’occasion du dernier conseil communal.

"C’est un projet extrêmement innovant. La technologie que nous développerons n’est d’ailleurs utilisée nulle part ailleurs !"

Le projet verra le jour grâce à un partenariat entre la commune et la ferme de Rudy Bellprez avec le concours de Materia Nova qui est un laboratoire actif dans la production d’hydrogène vert, de l’Université de Mons (dont le centre dépend), d’Ipalle, d’Ideta, mais aussi avec la Haute École Condorcet (section agronomie).

"Même s’il est à une petite échelle, c’est un très chouette projet porté, qui plus est, par une petite commune rurale. Cela montre qu’il est possible de mettre en œuvre concrètement des solutions d’avenir. Notre commune a en effet toujours essayé d’innover et de se projeter dans le futur." Un atout de taille quand on voit les réalités énergétiques qui impactent déjà fortement le budget des citoyens, mais aussi celui de la commune.

La ferme de Rudy Bellprez compte entre 800 et 1 000 porcs qui produisent approximativement 600 000 litres d’urine par an. Une fois que l’hydrogène et l’azote sont scindés, le premier servira à la production énergétique et le second devrait encore pouvoir servir d’engrais sur les champs. Une économie circulaire pensée à tous les niveaux.